Champions League: Ohne Neymar, aber noch mit Hoffnung

Paris/Wien. „Neymar hier, Neymar da, Neymar überall! Ich weiß nicht mehr, was ich dazu sagen soll. Wenn er nicht spielt, dann spielt er halt nicht.“ Presnel Kimpembe, Innenverteidiger bei Paris St. Germain, hatte genug von den Fragen zu seinem berühmten Teamkollegen. Der Brasilianer Neymar, 26, fehlt dem Klub wegen eines Mittelfußknochenbruchs am Dienstag (20.45 Uhr, live Sky) im Achtelfinal-Rückspiel gegen Real Madrid, es gilt einen 1:3-Rückstand gegen den Titelverteidiger gut zu machen.

PSG-Trainer Unai Emery muss ohne den Superstar in sein Schicksalsspiel gehen, denn der neuerliche Ligagewinn (siehe links) vermag den großen Titelhunger der katarischen Besitzer nicht mehr zu stillen. Auch deshalb haben sie vergangenen Sommer 222 Millionen Euro für Neymar an den FC Barcelona gezahlt, der brasilianische Offensivgeist sollte auch Glanz und Glamour nach Paris bringen. Der Rekordmann lieferte 29 Treffer in 30 Spielen, brachte jedoch Unruhe in die Mannschaft. Neymar soll in der französischen Hauptstadt nicht glücklich sein, Gerüchte um seinen Abschied – ausgerechnet nach Madrid – halten sich beharrlich. Auch das Verhältnis zu Sturmkollegen Edinson Cavani gilt nicht erst seit dem öffentlichen Streit um die Austragung eines Elfmeters als zerrüttet. Der Uruguayer, immerhin Rekordtorschütze des Klubs, erhält schließlich nur die Hälfte von Neymars üppigem Monatsgehalt von rund drei Millionen Euro.

Um noch den Sprung ins Viertelfinale (bislang das höchste der Gefühle in der Königsklasse) zu schaffen, braucht PSG den ersten CL-Sieg gegen Real. Neben Cavani dürften der zuletzt angeschlagene Kylian Mbappé sowie Ángel Di Maria, der in den letzten sechs Pflichtspielen jeweils traf, stürmen. Mut macht die Statistik im Prinzenpark-Stadion: Vor Heimpublikum wurden alle 19 Saisonspiele, zudem die letzten vier CL-Partien gegen Barcelona (4:0), Bayern (3:0), Anderlecht (5:0) und Celtic (7:1) gewonnen. „Mit Unterstützung der Fans werden wir Real leiden lassen“, kündigte PSG-Trainer Emery an. Dafür müssen seine Spieler endlich mentale Reife zeigen, denn im Hinspiel gaben sie eine ausgeglichene Partie durch Unachtsamkeiten im Finish aus der Hand. „Um in diesem Bewerb erfolgreich zu sein, brauchst du 95 perfekte Minuten“, weiß Verteidiger Dani Alves, dreimaliger CL-Sieger mit Barcelona.

Das zweite Duell ist nach Liverpools 5:0 im Hinspiel gegen den FC Porto schon entschieden. (swi)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 06.03.2018)