Wie Donald Trump Amerika um die Fußball-WM 2026 bangen lässt

Lange galt das Trio USA, Kanada und Mexiko mit seiner gemeinsamen Bewerbung als logischer Ausrichter für das von FIFA-Chef Gianni Infantino auf 48 Teams aufgeblähte Mega-Turnier. Doch nun dürfte es bis zum Wahltag am 13. Juni spannend werden.

Das kleine Königreich Marokko schwingt sich im Vergabe-Endspurt um die erste Mammut-WM plötzlich zum ernsthaften Konkurrenten für sein großes Amerika und dessen Fußball-Verbündete aus Kanada und Mexiko auf. Als Grund dafür gelten nicht zuletzt Aussagen des US-Präsidenten Donald Trump, dessen Einreiseverbot für bestimmte mehrheitlich islamische Länder und die überlieferte Bezeichnung von "Dreckslöchern" für ärmere Länder Spätstarter Marokko in die Karten gespielt haben dürften.

Die Weltmeisterschaft 2026 wird erstmals vom gesamten Kongress des Weltverbands, also den 211 Vertretern der Mitglieder, vergeben. Diese Masse an Wahlmännern sei schwieriger zu bestechen, so lautete die Argumentation bei der Reform nach dem FIFA-Korruptionsskandal 2015.

Allerdings lassen sich in dieser Masse Mehrheiten en bloc verschieben. Die Stimmen der 54 afrikanischen Verbände und damit die halbe Miete sind Marokko mittlerweile wohl sicher. Ex-Kicker wie Didier Drogba und Samuel Eto'o agieren als kontinentale Werbefiguren. Als weiterer Fürsprecher outete sich nun Josef Blatter. Der Ex-Boss ist trotz Ethik-Sperre in vielen Ländern noch besser gelitten, als es Infantino lieb sein kann.

Marokko, bloß ein Zählkandidat?

Vordergründig hat das Amerika-Trio die weitaus besseren Argumente als Marokko, das 2013 schon Probleme hatte, die Club-WM mit sieben Teams zu organisieren. Infrastruktur und Stadien sind in Nordamerika bereits vorhanden. Allein von den großen Clubs im American Football stünden 31 Stadien zur Verfügung, die FIFA-Standards genügen. Doch logische Argumente reichten für einen WM-Zuschlag schon früher nicht immer aus.

Die entscheidende Frage bleibt, welches Kapital Marokko aus der politischen Komponente des Sport-Wettkampfs schlagen kann. Erst kurz vor der Bewerbungs-Deadline reichten die Nordafrikaner im Vorjahr ihre Kandidatur ein. Diese kam so überraschend, dass sogar gemunkelt wurde, es handle sich um einen von der FIFA lancierten Zählkandidaten, um der Abstimmung am Vorabend des WM-Eröffnungsspiels in Moskau einen demokratischen Anstrich zu geben.

Dass Trump 2026 gar nicht mehr im Amt sein kann, spielt dabei keine Rolle. "Ich denke, dass die Wahrnehmung der Welt davon beeinflusst wird, wer im Weißen Haus ist", sagte der nach dem sportlichen Scheitern der US-Auswahl für die Russland-WM zurückgetretene US-Verbandschef Sunil Gulati. "Ich denke, jemanden im Weißen Haus zu haben, der dem Land eine nach außen gerichtete Sicht gibt und eine Persönlichkeit ist, die auf der ganzen Welt leichter akzeptiert wird, ist positiv für die Vereinigten Staaten und für die Ausrichtung von Veranstaltungen."

