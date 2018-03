Brasilien bestreitet WM-Test gegen Österreich in Wien

Die Brasilianer waren zuletzt im November 2014 in Wien zu Gast, damals unterlag die rot-weiß-rote Auswahl unter Marcel Koller mit 1:2.

Der ÖFB hat damit im Vorfeld der WM drei hochkarätige Gegner für Länderspiele in Österreich engagieren können. Die Mannschaft von Franco Foda trifft am 30. Mai in Innsbruck auf WM-Gastgeber Russland und am 2. Juni in Klagenfurt auf Weltmeister Deutschland.

(APA)