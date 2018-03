England verpasst Sieg gegen Italien

Jamie Vardy brachte die Hausherren am Dienstag im Wembley-Stadion in der 26. Minute in Führung, der späte Ausgleich per Elfmeter von Lorenzo Insigne (87.) war nach Meinung der Engländer umstritten. Der Strafstoß wurde erst per Videobeweis gegeben.

Für die "Three Lions" war es der erste Gegentreffer nach fünf Spielen in Serie. Nach Deutschland, Brasilien und der Niederlande schien auch Italien lange Zeit kein Tor gegen den Weltmeister von 1966 zustande zu bringen. Luigi Di Biagio, vorerst Interimscoach der "Squadra Azzurra", konnte nach dem 0:2 gegen Argentinien somit doch noch ein kleines Erfolgserlebnis verbuchen.

(APA)