Champions League: Liverpool entzaubert Manchester City

Eigentlich ist Manchester City auf der Insel eine beinahe unbezwingbare Macht. Die Citizens, dirigiert von Pep Guardiola, sind in der laufenden Premier-League-Saison in neue Sphären vorgegrunden, sieben Runden vor Schluss beträgt der Vorsprung auf den ersten Verfolger Manchester United 16 Punkte. Das ist, angesichts der hohen Anzahl an Topklubs in dieser Liga, schwer beeindruckend. Schon am Samstag kann der Titelgewinn im Duell mit dem Stadtrivalen endgültig fixiert werden.

Kein anderer Verein in der Premier League hat mehr Tore geschossen (88) und weniger erhalten (21), in 31 Spielen setzte es eine einzige Niederlage. Es mag vor dem Anpfiff des Champions-League-Viertelfinalhinspiels mit dem FC Liverpool ein nicht unwesentlicher mentaler Vorteil für die Reds gewesen sein, dass diese Niederlage ausgerechnet ihnen zuzuschreiben war. Mitte Jänner hatte Liverpool den unschlagbar geltenden Gästen beim 4:3 das Verlieren beigebracht. Vergessen war der Vergleich in Manchester vier Monate zuvor, als City mit 5:0 über ein hilfloses Liverpool hinweggefegt war.

Liverpool: Das L steht für Leidenschaft

Mittwochabend hatten sich neutrale Beobachter ein ausgeglichenes Fußballspiel auf allerhöchstem Niveau erhofft, geworden ist es allerdings ein ungleiches Kräftemessen. Liverpool, angefeuert von einem wie gewohnt euphorisierten Publikum an der Anfield Road, war die in allen Belangen bessere Mannschaft. Der Tabellendritte der Premier League suchte in seinen Aktionen zielstrebig den Weg zum Tor. Und das Spiel der Elf von Jürgen Klopp definierte sich nicht bloß über das wild entschlossene Angriffstrio Mané-Firmino–Salah, nein, die Gastgeber überzeugten als Kollektiv. Das L in Liverpool stand für Leidenschaft, die Manchester City vollends vermissen ließ.

Wie eine über alle Maßen gelobte Mannschaft im bis dahin wichtigsten Spiel der Saison derart versagen konnte, ist ein Rätsel, auf das wohl Pep Guardiola so schnell keine Antwort finden wird. Egal ob Silva, De Bruyne oder Sané – sie alle blieben farblos, wirkten in den ersten 45 Minuten demotiviert und unkonzentriert.

City, das in der Liga im Schnitt 0,67 Gegentore pro Spiel hinnehmen muss, kassierte diesmal gleich drei Treffer in einer Halbzeit: Salah (12.), Oxlade-Chamberlain (21.) und Mané (31.) entschieden diese Begegnung früh. In der zweiten Halbzeit zogen sich die Gastgeber zurück, blieben defensiv aber souverän. Nur abseits des Rasens präsentierte sich Liverpool bzw. deren Fans in Unform. Diese hatten vor dem Spiel den City-Mannschaftsbus mit Flaschen und anderen Wurfgeschossen attackiert. Ein Busfenster wurde zerstört, verletzt wurde niemand.

Im zweiten Spiel des Abends manövrierte sich der FC Barcelona im Camp Nou mit einem deutlichen 4:1-Erfolg (zwei Eigentore) gegen AS Roma in eine ausgezeichnete Ausgangsposition.

