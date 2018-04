Madrid. Dass Goalgetter Cristiano Ronaldo in blendender Form ist, könnte den Anhang von Real Madrid eigentlich beruhigen. Der Portugiese hat in jedem Champions-League-Spiel dieser Saison getroffen, im Viertelfinal-Hinspiel bei Juventus Turin zwei Treffer beigesteuert (3:0). Doch vor dem Rückspiel am Mittwoch (20.45 Uhr, live Sky) ist fraglich, welche Abwehr Coach Zinédine Zidane aufbieten wird, um den Drei-Tore-Vorsprung über die Runden zu bringen.

Kapitän und Abwehrchef Sergio Ramos ist gelbgesperrt, sein eigentlicher Ersatzmann, Nacho Fernández, ist verletzt, und Raphaël Varane ist gerade erst aus einer Verletzungspause zurückgekommen. Mit Jesús Vallejo ist zudem ein weiterer Innenverteidiger angeschlagen, ob der 21-Jährige schon heute im Santiago Bernabéu auflaufen kann, ist ungewiss. Erst am Dienstag ist er ins Mannschaftstraining zurückgekehrt.

Die letzte Option

„Jesús hat gut trainiert, er hat nichts gespürt“, erklärte Zidane. „Wir sollten keine Probleme haben. Wenn doch, werden wir uns anpassen.“ Vallejo ist allerdings die letzte Option des Franzosen im Abwehrzentrum, bei seinen bisherigen acht Einsätzen in dieser Saison – meist weil Zidane seine Stars schonen wollte – wusste er jedenfalls nicht zu überzeugen. Seit Dezember hat er nur zwei Partien absolviert. „Er hat keine Erfahrung in der Champions League, aber er hat viel Qualität“, erklärte Defensivkollege Varane. Auch Mittelfeldmann Casemiro könnte nun in die Verteidigerrolle schlüpfen.

So oder so, mit dem Drei-Tore-Polster ist den Madrilenen nichts anderes als der Aufstieg ins Halbfinale zuzutrauen, es wäre das achte in Folge. Dennoch prophezeite Zidane: „Wir werden noch viel leiden. Jeder glaubt, dass wir schon gewonnen haben, aber daran wollen wir nicht denken.“ Zidanes Euphoriebremse zum Trotz schaut es gut aus, Juventus erstmals seit 1986 in einer K.-o.-Runde (Finali ausgenommen) auszuschalten. Noch nie ist ein Team in der Champions League nach einer 0:3-Heimniederlage noch aufgestiegen. (red.)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 11.04.2018)