Videobeweis für die Königsklasse

Madrid. War es ein Elfmeter und war die mutige Entscheidung von Referee Michael Oliver in der 93. Spielminute richtig? Oder, war es eine unglaubliche Sauerei, weil es überhaupt kein Foul war? Oder, war es ein Foul, aber nur große Klubs wie Real Madrid erhalten in diesem späten Augenblick noch einen Strafstoß? Das dramatische Ende des Champions-League-Thrillers Real Madrid gegen Juventus wird den Fußball noch länger begleiten. Aber nicht, weil die Madrilenen glücklich mit 1:3 verloren haben und mit dem Gesamtscore von 4:3 ins Halbfinale einziehen konnten. Sondern, weil damit einmal mehr die Diskussionen über Fairness, Referees und allen voran den Videobeweis neu befeuert wurden.

„Wir haben die Technologie, um solche Fehler zu vermeiden. Ich bin sicher, dass der Schiedsrichter die am meisten enttäuschte Person des Abends sein wird, wenn er sich den Mitschnitt des Spiels noch einmal anschaut“, polterte Juventus-Boss Andrea Agnelli nach dem Aus seines Teams.

Buffon: Abgang à la Zidane

Nach Toren von Mandžukić (2., 37.) und Matuidi (61.) war Italiens Serienmeister im Bernabéu-Stadion wieder im Aufstiegsrennen gewesen. Die Verlängerung greifbar nahe, einer Sensation wie AS Roma (beim 3:0 gegen Barcelona) auf der Spur – und dann der fatale Pfiff. Lucas Vázquez wurde von Medhi Benatia zu Fall gebracht – ob Foul oder nicht, darüber streiten seitdem die Fußballgeister.

Für Gianluigi Buffon, Italiens Torhüterikone, war es noch an Ort und Stelle zu viel. Der 40-Jährige protestierte zu ungestüm, wählte getrost die falschen Worte – die Legende sah erstmals die Rote Karte in seinem wohl letzten großen Europacup-Spiel. Parallelen erinnerten in diesem Augenblick ansatzweise an Real-Coach Zinédine Zidane, der dadurch zum Nutznießer wurde. Der Franzose sah im WM-Finale 2006, in seinem letzten Spiel, Rot nach dem Materazzi-Kopfstoß – und Buffon wurde damals Weltmeister.

Cristiano Ronaldo verwandelte den Strafstoß, sein 120. Tor in der Königsklasse hievte den Titelverteidiger neben Roma, Liverpool (2:1 gegen Man-City, 5:1 gesamt) und Bayern (0:0 gegen Sevilla, 2:1) ins Halbfinale. Die Auslosung erfolgt heute um zwölf Uhr in Nyon.

Der Ball wurde nun der Fußballunion Uefa zugespielt. Es ist offensichtlich, dass es an der Modernisierung des Spiels kein Umhinkommen mehr gibt und die von Tradionalisten gewahrte Aussperrung technischer Hilfsmittel enden müsste. Selbst beim Weltverband Fifa, für den Veränderungen und Reformen eigentlich Fremdwörter sind, ist diese Erkenntnis längst getroffen worden. So kommt der Videobeweis etwa bei der WM in Russland (ab 14. Juni) zum Einsatz. Selbst negative Erinnerungen an katastrophale Umsetzungen wie beim Confed-Cup konnten den Einsatz der Technik nicht weiter ins Aus drängen.

Technologie statt Bürokratie

Bereits am Dienstag war es im Spiel zwischen Manchester City und Liverpool zu Diskussionen gekommen. Schiedsrichter Antonio Mateu Lahoz hatte das 2:0 für City wegen einer umstrittenen Abseitsstellung nicht gegeben. „Viele Verbände haben den Videoschiedsrichter eingeführt, es gibt diese Technologie“, sagt der Industrielle Agnelli. Nur müsse sie so schnell wie möglich angewandt werden. „Es geht nicht um einen oder zwei Vorfälle, sondern darum, in einem Bewerb, in dem es um so viel Geld und Prestige geht, den nächsten Schritt zu machen.“ Jetzt wird es auch schnell gehen, denn Agnelli ist seit September Nachfolger von Karl-Heinz Rummenigge als Vorsitzender der European Club Association (ECA). Er werde Uefa-Präsident Aleksander Čeferin Druck machen, die Videotechnik laufe bereits bei der WM, in der Serie A, der deutschen Bundesliga und im englischen Cup. Čeferin habe somit kein Gegenargument mehr.

Einen letzten Trumpf hat der Slowake noch: die fehlende Ausgereiftheit der Technik. Die Königsklasse sei zu wichtig, um sie als Versuchskaninchen zu missbrauchen. Es gehe doch schließlich um so viel Geld. (fin)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 13.04.2018)