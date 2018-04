Europa League: Salzburg nach unglaublicher Wende im Halbfinale

Meister Salzburg schreibt in der Europa League weiter an seiner spektakulären Erfolgsgeschichte. Nach dem 2:4 in Rom bedeutete ein 4:1 gegen Lazio im Rückspiel den Aufstieg ins Halbfinale. Mögliche Gegner dort sind Atletico Madrid, Arsenal und Olympique Marseille, die Auslosung erfolgt heute Mittag (12 Uhr, live in Eurosport). Gespielt wird am 26. April bzw. 3. Mai.

Das Hinspiel (2:4) im Stadio Olimpico eine Woche zuvor hatte einige Fragen beantwortet und die Chancen auf einen Salzburger Aufstieg deutlich reduziert. Lazio sollte sich für den heimischen Seriensieger als die bislang größte aller Herausforderungen in dieser Saison erweisen, die Qualität der Mannschaft von Simone Inzaghi ist über jene von Real Sociedad (Sechzehntelfinale) und Borussia Dortmund (Achtelfinale) zu stellen.

Vor dem Anpfiff des Rückspiels wäre ein für den Aufstieg notwendiger Sieg mit zwei Toren Differenz keinem Wunder gleichgekommen, aber zumindest eine „außergewöhnliche Leistung“ war notwendig, wie Coach Marco Rose betonte. Der Deutsche veränderte sein Team im Vergleich zur Vorwoche an zwei Positionen. Yabo ersetzte den gesperrten Samassékou, für Gulbrandsen rückte Hwang in die Startelf.

Kein Durchkommen

Der Südkoreaner war es auch, der die Hoffnungen der Salzburger auf einen triumphalen Abend früh nährte. Nach überlegtem Zuspiel von Schlager zog der schnelle Hwang in der fünften Minute aus aussichtsreicher Position ab, sein Schuss fiel aber zu zentral aus. Es sollte die beste Chance der Salzburger in Halbzeit eins bleiben, weil Lazio in der Verteidigung keinerlei Schwächen offenbarte. Die Italiener überließen Österreichs Meister kaum Spielraum, immer wieder liefen sich Berisha und Co. vor der Strafraumgrenze fest. Es fehlten zündende Ideen und Überraschungsmomente, der nötige Wille konnte Salzburg nicht abgesprochen werden.

Lazio legte seinen Fokus auf eine gestärkte Defensive, in der Vorwärtsbewegung agierten die Gäste nicht mit der letzten Konsequenz. Die Salzburger Innenverteidigung bestehend aus Ramalho und Caleta-Car verbrachte lange Zeit einen ruhigen Abend, ehe Immobile in der 40. Minute nach feinem Zuspiel von Milinkovic-Savic urplötzlich vor Torhüter Walke auftauchte. Lazios Torjäger vom Dienst (38 Treffer in 41 Pflichtspielen) traf den Ball aus der Drehung nicht voll. Immobile, der bis zu diesem Zeitpunkt nicht am Spielgeschehen teilgenommen hatte, war nun hellwach. Nur drei Minuten später klärte Walke in höchster Not gegen den 28-Jährigen, der nun endgültig in Wals-Siezenheim angekommen war.

In der 55. Minute hörte man einzig die mitgereisten Lazio-Fans grölen, der Salzburger Anhang schwieg eisern: Im insgesamt vierten Versuch hatte Immobile dann doch getroffen, Walke war diesmal chancenlos, der Abschluss des italienischen Teamstürmers passte perfekt ins Kreuzeck. Die Antwort der Salzburger folgte prompt, als Lazio für einen kurzen Moment die Ordnung verloren hatte. Einen schnellen Vorstoß von Schlager und Yabo vollendete Dabbur bzw. ein Verteidiger der Laziali, der den Schuss unhaltbar abfälschte (56.).

Vier verrückte Minuten

Es war der Beginn einer tatsächlich nicht mehr für möglich gehaltenen Wende. Luis Alberto hätte in der 71. Minute dieses Duell in einer Überzahlsituation vorentscheiden können, doch es kam ganz anders. 72. Minute: Der erst 20-jährige Haidara nimmt sich aus der Distanz ein Herz, Salzburg führt 2:1. 74. Minute: Hwangs Drehschuss aus kurzer Distanz wird erneut unhaltbar abgefälscht - 3:1. 76. Minute: Nach einem Eckball von Berisha steht Lainer goldrichtig, trifft per Kopf – 4:1.

Lazio verlor sich fortan in seiner Nervosität, fand keine klare Torchance mehr vor – und wenig später feierte Salzburg eine magische Fußballnacht.

