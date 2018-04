Showdown in Europa

Wien. Europas Topligen biegen auf die Zielgeraden ein, die bereits gefallenen und ausstehenden Titelentscheidungen im Überblick.



Premier League. Pep Guardiola und Manchester City haben am vergangenen Wochenende die Chance, im eigenen Stadion gegen Stadtrivale Manchester United vorzeitig Meister zu werden, vergeben. Es wäre sechs Spieltage vor Saisonschluss der früheste Titelgewinn in der Premier-League-Geschichte gewesen. Doch City verspielte eine 2:0-Führung, verlor 2:3. Heute könnte die Guardiola-Truppe den Titel mit einem Sieg bei Tottenham im Wembley Stadion perfekt machen (20.45 Uhr, live dazn). Dazu müsste United gleichzeitig beim Tabellenletzten West Bromwich Albion verlieren.



La Liga. Auch in Spanien scheint alles entschieden. Sieben Runden vor Schluss hat der FC Barcelona elf Punkte Vorsprung auf Verfolger Atlético Madrid. Die große Frage derzeit: Werden die Spieler von Real Madrid (4.) beim Clásico am 6. Mai im Camp Nou die Tradition respektieren und für den Erzrivalen Spalier stehen? Real-Trainer Zinédine Zidane hat sich bereits dagegen ausgesprochen. Auf Lionel Messi und Co. wartet heute im Schlager der Tabellendritte Valencia (16.15 Uhr, live dazn).



Serie A. Schafft Juventus Turin den siebenten Scudetto in Serie? Sieben Runden vor Schluss ist das Titelrennen noch nicht entschieden, der Tabellenzweite Napoli darf weiter auf die Meisterschaft hoffen. In den vergangenen Wochen lieferten sich die beiden Klubs ein Kopf-an-Kopf-Rennen, vier Punkte trennen die Süditaliener (am Sonntag gegen AC Milan, 15 Uhr) noch von Rekordmeister Juventus (am Sonntag gegen Sampdoria, 18 Uhr, je live dazn). Für Neapel wäre es der erste Meistertitel seit 1989/90, damals noch mit Diego Maradona. Am 22. April kommt es in der 34. Runde in Turin zum direkten Duell.



Bundesliga. Der FC Bayern steht bereits seit vergangenem Wochenende und damit fünf Runden vor Schluss als Meister fest. Am Sonntag steigt das direkte Duell der ersten Bayern-Verfolger, Schalke empfängt Borussia Dortmund zum Revierderby (15.30 Uhr, live Sky). Auch um die restlichen drei Europacupplätze wird wohl bis zum Schluss gekämpft werden, Leverkusen, Frankfurt und Leipzig haben die besten Karten. Die Schlusslichter Köln und Hamburger SV müssten Siegesserien hinlegen, um den Abstieg doch noch irgendwie zu verhindern.

Ligue 1. Die Meisterschaft für das Starensemble von Paris Saint-Germain ist nur noch Formsache. Sechs Spieltage vor Saisonende liegt der Scheichklub 14 Punkte vor Titelverteidiger AS Monaco. Die Entscheidung könnte schon am Sonntag fallen, wenn die beiden Spitzenklubs im Pariser Prinzenpark aufeinandertreffen (21 Uhr, live dazn). PSG hat seine Champions-League-Ambitionen schon im Achtelfinale abschreiben müssen und will nun wenigstens das nationale Triple holen: Der Ligapokal ist bereits eingefahren, neben dem Meistertitel ist noch der französische Cup offen (Halbfinale gegen SM Caen).



Eredivisie. Mit einer beachtlichen Aufholjagd hat Spitzenreiter PSV Eindhoven vergangenes Wochenende seinen Sieben-Punkte-Vorsprung auf Ajax Amsterdam (Maximilian Wöber) verteidigt. Beim AZ Alkmaar, der Nummer drei in den Niederlanden, war PSV eine Viertelstunde vor Schluss noch 0:2 zurückgelegen, ehe drei Tore innerhalb von fünf Minuten gelangen. Am Sonntag könnte die Mannschaft von Phillip Cocu vorzeitig als Meister feststehen – ausgerechnet in der Amsterdam Arena. Dazu muss Eindhoven gegen Ajax gewinnen (16.45 Uhr, live dazn).



Primeira Liga. In Portugal liegt Rekordmeister Benfica Lissabon fünf Spieltage vor Schluss nur einen Punkt vor dem FC Porto. Am Sonntag (19 Uhr, live dazn) kommt es zum direkten Duell, das Porto-Tormann Iker Casillas noch zusätzlich angeheizt hat, indem er dem Gegner Begünstigung durch die Schiedsrichter vorwarf. Theoretisch hat aber auch Sporting Lissabon mit sechs Punkten Rückstand auf die Tabellenspitze noch Titelchancen. Doch bei den Grün-Weißen ist ein heftiger Streit zwischen den Spielern und Vereinspräsident Bruno de Carvalho entbrannt, der mit einer Suspendierung zahlreicher seiner Profis gedroht hat.



Süper Lig. In der Türkei könnte es zu einer Wachablöse kommen. Der Istanbuler Klub Başakşehir mit Nähe zur Regierungspartei AKP und Staatsoberhaupt Recep Tayyip Erdoğan mischt sechs Runden vor Saisonende ganz oben in der Tabelle mit. Ebenfalls im Titelrennen sind die namhaften Stadtrivalen Galatasaray, Fenerbahçe und Beşiktaş, die in der Vergangenheit so gut wie immer die Meisterschaft unter sich ausgemacht haben. Gegen alle drei hat Başakşehir in dieser Saison bereits gewonnen, am Sonntag hat Galatasaray vor Heimpublikum die Chance zur Revanche (18 Uhr). (joe)

