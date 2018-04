Reals Vorfreude auf die gezähmte schwarze Bestie

Madrid. Mittlerweile freuen sich die Profis und Fans von Real Madrid auf Duelle mit Bayern München. Früher ein gefürchteter Rivale, sei „La Bestia Negra“ längst gezähmt worden, lautet die Meinung im Lager des Titelverteidigers vor dem Semifinal-Hinspiel der Champions League in München (20.45 Uhr, live ORF eins, ZDF, Sky).

Bis vor einigen Jahren haben sich die Bayern fast immer gegen spanische Teams durchgesetzt, auf der Iberischen Halbinsel wurden sie deswegen „schwarze Bestie“ getauft. Real Madrid war lange Zeit überhaupt der Lieblingsgegner der Münchner. Heute ist das anders, die jüngere Vergangenheit spricht für Real, das sich in den beiden vergangenen Duellen (2013/2014 und 2016/2017) mit insgesamt vier Siegen durchgesetzt hat. Die Bilanz zwischen beiden Vereinen ist inzwischen ausgeglichen: jeweils elf Siege bei zwei Remis.

Zur Trendwende hat vor allem Cristiano Ronaldo beigetragen. Der Portugiese erzielte in sechs Spielen gegen die Bayern im Real-Trikot nicht weniger als neun Tore. In der Champions League traf er in dieser Saison bereits 15 Mal, in jedem seiner bisherigen zehn Spiele mindestens einmal.

Schlüsselfigur Sergio Ramos

In der Allianz Arena stehen Real-Coach Zinédine Zidane wieder alle Mann zur Verfügung, auch Kapitän Sergio Ramos. Im Viertelfinal-Rückspiel gegen Juventus hatte der Abwehrchef wegen einer Sperre gefehlt, und das bekamen die Königlichen beim 1:3 im Bernabéu prompt zu spüren. Real steig nur dank des 3:0-Erfolgs in Turin auf.

Ramos ist nicht nur als Kapitän wichtig, sondern auch im Spiel nach vorn. Das wissen sie auch in München. Im April 2014 erzielte der Spanier beim 4:0-Sieg per Kopf die beiden ersten Tore. Sein Defensivkollege Dani Carvajal denkt vor dem München-Gastspiel sogar schon ans Finale. „Wir haben zwei Champions-League-Titel in Serie gewonnen, warum sollten wir nicht einen dritten holen?“ (red.)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 25.04.2018)