Türkei bewirbt sich für Fußball-EM 2024

Wie die Europäische Fußball-Union am Donnerstag mitteilte, übergab TFF-Präsident Yildirim Demirören das Bewerbungsdokument an UEFA-Generalsekretär Theodore Theodoridis. "Wir bewerben uns zum vierten Mal in Folge und haben dieses Mal unsere beste Bewerbung überhaupt zusammengestellt", sagte Demirören. Servet Yardimci, TFF-Vizepräsident und Mitglied des UEFA-Exekutivkomitees, sprach von einem historischen Tag für den türkischen Fußball. "Die Türkei ist bekannt für ihre Entschlossenheit und ihre Verbindlichkeit und es ist jetzt Zeit für die Türkei, zum ersten Mal die Fußball-EM auszurichten", sagte Yardimci.

Bereits am Dienstag hatte der Deutsche Fußball-Bund (DFB) seine Bewerbung der UEFA übergeben. Die Entscheidung über den Turnier-Ausrichter fällt die UEFA-Exekutive auf ihrer Sitzung in Nyon am 27. September.

(APA)