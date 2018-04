Die Stürmer in der Verteidigung

Es ist gar nicht allzu lange her, da waren Außenverteidiger bloß ein eher unpopuläres Anhängsel einer Mannschaft. Wer wirklich große fußballerische Qualitäten mitbrachte, der wurde im offensiven Mittelfeld oder im Angriff eingesetzt, Raubeine waren in der Verteidigung bestens aufgehoben. Mit dem Spiel hat sich auch die Interpretation der jeweiligen Positionen verändert. Außenverteidiger sind nun längst nicht mehr bloß für grobe Defensivarbeit zuständig, sondern mehr denn je in den Spielaufbau eingebunden.

("Die Presse", Printausgabe 27.04.2018)