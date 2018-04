Hasenhüttls Leipzig vergab Champions-League-Chance

Nach dem 0:3 bei Mainz 05 hat die Mannschaft von Trainer Ralph Hasenhüttl als Sechster zwei Runden vor Saisonende fünf Punkte Rückstand auf den vierten Platz, der noch zur Teilnahme berechtigt. Mainz gelang hingegen ein großer Schritt in Richtung Klassenerhalt.

Pablo de Blasis mit einem umstrittenen Foulelfmeter (29.), Alexandru Maxim (85.) und Liga-Debütant Ridle Baku (90.) erzielten die Treffer zum umjubelten Sieg der Mainzer (ab der 80. Minute mit Karim Onisiwo). Sie verließen als 14. den Relegationsplatz und haben fünf Zähler Vorsprung auf einen direkten Abstiegsplatz.

Für die seit fünf Partien sieglosen Leipziger, bei denen Hasenhüttl zum 100. Mal in der Bundesliga auf der Bank saß, geht es am kommenden Wochenende gegen Abstiegskandidat Wolfsburg um die Europa-League-Teilnahme. Da wird Naby Keita nach einer Gelb-roten Karte fehlen. Stefan Ilsanker spielte in Mainz durch.

(APA/dpa)