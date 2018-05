Europa League: Atletico Madrid nach Sieg über Arsenal im Finale

Der spanische Fußball-Europa-League-Sieger von 2010 und 2012 gewann nach einer emotionalen Partie am Donnerstag mit 1:0 und verhinderte damit eine mögliche letzte Krönung des langjährigen Trainers der "Gunners", der nach seiner 22. Saison bei den Londonern abtreten wird.

Im Endspiel trifft Atletico am 16. Mai in Lyon auf den Sieger der Partie zwischen Red Bull Salzburg und Olympique Marseille, die mit einem 2:0 der "Bullen" in die Verlängerung ging.

In Madrid erzielte Diego Costa kurz vor dem Pausenpfiff den entscheidenden Treffer für Atletico, das vor 65.000 Zuschauern viel offensiver und mutiger spielte als beim glücklichen 1:1 in der Vorwoche in London.

Auch ohne Trainer Diego Simeone, der nach seinem Ausraster im Hinspiel auf der Tribüne Platz nehmen musste, starteten die Gastgeber forsch in die Partie und hatten durch Costa die erste Chance, doch der Stürmer verfehlte knapp. Für Arsenal gab es den ersten Schock nach acht Minuten: Verteidiger Laurent Koscielny blieb im Rasen hängen und musste mit einer Trage vom Feld gebracht werden. Dem Franzosen droht nach dem Vorfall ohne Fremdeinwirkung das WM-Aus, er erlitt offenbar einen Achillessehnenriss.

Nach Costas Treffer, den Griezmann mustergültig vorbereitete, spielte weiter hauptsächlich Atletico. Griezmann verpasste vor den Augen von Tennis-Star Rafael Nadal mit einem Freistoß das zweite Tor, von Arsenal kam trotz Rückstand zu wenig. Granit Xhaka versuchte es aus der Distanz (62.), doch der seit zwölf Heimspielen gegentorlose Jan Oblak war auch diesmal nicht zu überwinden. Damit ist Arsenal auch in der kommenden Champions-League-Saison nicht vertreten.

(APA/dpa)