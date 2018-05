Das große Abstiegsfinale HSV oder Wolfsburg?

Hamburg. Deutschlands Fußball erlebt am Saisonende einen Abstiegs-Thriller. Köln ist schon abgestiegen, in der 34. Runde wird sich entscheiden, welcher Klub mit in die zweite Liga muss. Entweder Bundesliga-Dinosaurier HSV (seit 55 Jahren durchgehend in der höchsten Spielklasse), zuletzt so oft knapp davor und doch noch gerettet, oder Wolfsburg.

Die Hanseaten haderten mit ihrem Glück – und dem Videoreferee. Denn das Führungstor (16., Ito) gegen Frankfurt wurde wegen Abseits annulliert. Im Gegenzug kassierte der HSV den Rückstand. Auch der vermeintliche Ausgleich durch Holtby (68.) zählte nicht, erneut Abseits. HSV verlor mit 0:3. Wolfsburg war beim 1:4 gegen RB Leipzig (auf Europa-League-Kurs) harmlos, hat aber noch zwei Punkte mehr auf dem Konto als der HSV.

Damit ergibt sich folgendes Szenario für die letzte Runde, es ist ein Fernduell am Abgrund: VW-Klub Wolfsburg empfängt Köln und kann mit einem Sieg, aber auch aufgrund des Torverhältnisses (-15 zu -25) mit einem Remis den Relegationsplatz halten. Hamburg muss auf Hilfe der Kölner (1:3 gegen Bayern München) hoffen und zeitgleich Gladbach besiegen. Es ist eine Mini-Chance, und an die klammert sich eine ganze Stadt. Der HSV braucht aber ein „Wunder“. Wieder einmal.

Martin Harnik führte Hannover mit einem Tor gegen Hertha auf die Gewinnerstraße, 96 siegte mit 3:1. Mainz verdarb Peter Stögers letztes Heimspiel als BVB-Trainer, siegte in Dortmund mit 2:1. Weil auch Leverkusen (0:0 in Bremen) und Hoffenheim (0:2 gegen Stuttgart) Punkte liegen ließen, ist der Champions-League-Platz des BVB nah.



Warten auf Manuel Neuer. Bei Bayern steht weiterhin Sven Ulreich im Tor. Verdrängt er Manuel Neuer aber auch aus dem DFB-Team für die WM in Russland? Dass Barcelona-Keeper Ter Stegen gesetzt scheint, ist logische Folge einer beachtlichen Saison. Für Oliver Bierhoff ist eine WM-Nominierung Neuers nicht zwingend von einem Einsatz für Bayern abhängig. „Dass er spielen muss, da gibt es keine Deadline“, sagte der Manager der DFB-Auswahl. „Prekär wird es am 15. Mai, wenn wir die Entscheidungen treffen.“

Die Deadline für die Bekanntgabe des finalen 23-Mann-Kaders für die Endrunde in Russland ist der 4. Juni. Zwei Tage vor dem Ablauf der Meldefrist beim Weltverband bestreiten die Deutschen am 2. Juni noch ein Länderspiel in Klagenfurt gegen Österreich. ?

