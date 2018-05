Länderspiel gegen Schweden in neuer Generali-Arena

Das A-Nationalteam wird damit erstmals als Gastgeber ein Länderspiel im Austria-Stadion am Verteilerkreis austragen. Die Generali-Arena steht unmittelbar vor der Fertigstellung, befindet sich seit Juni 2016 in Umbau und wird am 13. Juli mit dem Spiel FK Austria Wien - Borussia Dortmund eröffnet. Das Stadion bietet bei internationalen Spielen 15.000 Zuschauern Platz. Informationen zum Ticketvorverkauf folgen.

„Der FK Austria Wien freut sich, erstmals in der Geschichte das Nationalteam für ein Länderspiel in der Generali-Arena begrüßen zu dürfen. Die neu geschaffene Infrastruktur eignet sich hervorragend für diese Begegnung. Nach dem Eröffnungsspiel gegen Dortmund stellt dieses Spiel ein weiteres absolutes Highlight dar, in dem zahlreiche aktuelle Teamspieler wie Kapitän Julian Baumgartlinger, David Alaba, Heinz Lindner oder Aleksandar Dragovic an ihre alte Wirkungsstätte zurückkehren“, so Mag. Markus Kraetschmer, Vorstandsvorsitzender des FK Austria Wien.

(APA)