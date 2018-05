Nicht für WM nominiert: Götze diplomatischer als Wagner

Mario Götze hat sich erstmals zu seiner Nicht-Nominierung für die Fußball-WM in Russland geäußert und dabei auf Kritik an Bundestrainer Joachim Löw verzichtet. "Natürlich bin ich traurig, dass ich nicht an der WM teilnehme. Ich werde alles tun, um wieder in den Kader unserer Nationalmannschaft zu kommen", schrieb der 25-jährige Dortmunder am Samstag auf Instagram.

Löw hatte bei der Benennung seines vorläufigen WM-Aufgebots am vergangenen Dienstag auf den Torschützen beim 1:0-Sieg der DFB-Elf im Finale der WM 2014 gegen Argentinien verzichtet. Anders als der ebenfalls ausgebootete Münchner Sandro Wagner reagierte Götze diplomatisch: "Ich wünsche den Jungs, den Trainern und dem Team hinter dem Team eine gute Zeit in Russland und ich drücke allen die Daumen, dass sie Weltmeister werden."

Wagner vom FC Bayern München hatte als Konsequenz nach seinem Aus für die WM in Russland am Mittwoch kurzerhand seine Karriere in der Nationalmannschaft beendet. "Für mich ist klar, dass ich mit meiner Art, immer offen, ehrlich und direkt Dinge anzusprechen, anscheinend nicht mit dem Trainerteam zusammenpasse", hatte Wagner gesagt. Trainer Löw reagierte ungewöhnlich scharf auf die Kritik Wagners.

(APA/dpa)