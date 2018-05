Foda nominiert vier Neulinge für Länderspiel-Triple

Teamchef Franco Foda hat am Mittwoch vier Debütanten in den Kader für die Länderspiele gegen Russland (30. Mai in Innsbruck), Deutschland (2. Juni in Klagenfurt) und Brasilien (10. Juni in Wien) nominiert. Die Torhüter Cican Stankovic (Salzburg) und Richard Strebinger (Rapid), Verteidiger Marvin Potzmann (Sturm) und Mittelfeldspieler Thomas Murg (Rapid) sind erstmals dabei.

Im Gegensatz zu den März-Länderspielen sind auch Kevin Danso (Augsburg) und Kevin Wimmer (Stoke City) wieder einberufen worden. Aufgrund von Verletzungen fehlen Marcel Sabitzer, Michael Gregoritsch, Maximilian Wöber und Valentino Lazaro.

Tor: Heinz LINDNER (Grasshopper Club Zürich/CH; 17 Länderspiele), Jörg SIEBENHANDL (SK Sturm Graz; 1), Cican STANKOVIC (FC Red Bull Salzburg; 0), Richard STREBINGER (SK Rapid; 0)



Verteidigung: Moritz BAUER (Stoke City/ENG; 5/0 Tore), Kevin DANSO (FC Augsburg/GER; 5/0), Aleksandar DRAGOVIC (Leicester City/ENG; 62/1), Martin HINTEREGGER (FC Augsburg/GER; 28/2), Stefan LAINER (FC Red Bull Salzburg; 4/0), Marvin POTZMANN (SK Sturm Graz; 0), Sebastian PRÖDL (FC Watford/ENG; 66/4), Andreas ULMER (FC Red Bull Salzburg; 5/0); Kevin WIMMER (Stoke City/ENG; 8/0)



Mittelfeld: David ALABA (FC Bayern München/GER; 60/12), Julian BAUMGARTLINGER (Bayer 04 Leverkusen/GER; 61/1), Florian GRILLITSCH (TSG 1899 Hoffenheim/GER; 8/1), Stefan HIERLÄNDER (SK Sturm Graz 1/0), Stefan ILSANKER (RB Leipzig/GER; 27/0), Florian KAINZ (SV Werder Bremen/GER; 8/0); Thomas MURG (SK Rapid; 0), Louis SCHAUB (SK Rapid; 8/5), Xaver SCHLAGER (FC Red Bull Salzburg; 2/0), Alessandro SCHÖPF (FC Schalke 04/GER; 15/2), Peter ZULJ (SK Sturm Graz; 1/0)



Angriff: Marko ARNAUTOVIC (West Ham United/ENG; 69/19), Guido BURGSTALLER (FC Schalke 04/ GER;16/1), Deni ALAR (SK Sturm Graz; 1/0)



Auf Abruf: Markus KUSTER (SV Mattersburg; 0), Pavao PERVAN (LASK; 0); Florian KLEIN (FK Austria Wien; 45/0), Philipp LIENHART (SC Freiburg/GER; 1/0), Dario MARESIC (SK Sturm Graz; 0), Georg MARGREITTER (1. FC Nürnberg/GER; 0); Raphael HOLZHAUSER (FK Austria Wien; 0), Konrad LAIMER (RB Leipzig/GER; 0), Thorsten RÖCHER (SK Sturm Graz; 0), Philipp SCHOBESBERGER (SK Rapid; 1/0), Stefan SCHWAB (SK Rapid; 1/0); Gernot TRAUNER (LASK; 0), Hannes WOLF (FC Red Bull Salzburg; 0); Lukas HINTERSEER (VfL Bochum/GER; 12/0)