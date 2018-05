Der Wandel der Königsklasse

Mit dem Finale der Champions League ist auch die Saison im europäischen Klubfußball abgeschlossen. In der 26. Spielzeit der Königsklasse mit 79 Vereinen aus 54 Nationen wurden einmal mehr Milliarden verdient mit den Toren von Cristiano Ronaldo, der erneut Torschützenkönig wurde mit 15 Treffern (insgesamt 120 in 15 Jahren) vor dem Liverpool-Trio Firmino, Salah (je 10) und Mané (8, vor dem Anpfiff des Finales, Anm.). Auch hat Real die Nase vorn, was Zuschauerzahlen anbelangt: sagenhafte 452.385 Fans pilgerten zu sechs Heimspielen.

Österreichs Meister Salzburg war HNK Rijeka (1:1; 0:0) unterlegen, auch beim Versuch, sich für die Königsklasse zu qualifizieren, gescheitert. Dafür stürmten die Bullen in der Europa League bis ins Halbfinale, dort war gegen Olympique Marseille Endstation. Salzburg lässt sich vom Vorhaben, in der Eliteliga mitzuspielen, nicht abbringen. Der nächste Anlauf beginnt am 23. Juli 2018, dann erfährt die Mannschaft den Gegner in der 3. Qualifikationsrunde.

Dann warten aber auf alle Klubs viele Änderungen, ein Überblick:

1,319 Milliarden Euro

Das Verteilungssystem setzt sich auch 2018/19 aus Antrittsprämie, Leistungszahlungen, individuellem Klub-Koeffizient und Marktanteil zusammen. Die Klub-Koeffizienten werden aber nach einem neuen System berechnet. Der Anteil des Nationalverbandes fließt größtenteils nicht mehr ein. Dafür werden historische Erfolge wie Europapokalsiege berücksichtigt.

Auch steigen die erfolgsbezogenen Einnahmen prozentual im Vergleich zum Antrittsgeld. Zudem wird das Geld aus dem Marktpool deutlicher danach ausgerichtet. Mannschaften, die regelmäßig in der Königsklasse vertreten sind, profitieren. Kritik kommt von den kleinen Vereinen, die monieren, dass die Reichen immer reicher werden.

Details: 12,7 Millionen € Startgeld. Der Sieger des Finales in Kiew kassierte 15,5 Millionen €. In der Gruppenphase gab es 1,5 Millionen für jeden Sieg, 500.000 für jedes Remis. 507 Millionen € verteilt die Uefa abhängig von Erlösen aus dem TV-Markt. Prämienzahlungen gesamt: 1,319 Milliarden €.

Juventus hat in der Saison 2016/17 das meiste Preisgeld aller 32 Klubs eingestreift. 110,4 Millionen € an Prämien, knapp mehr als Real (81 Millionen) kassierte ob der höheren TV-Einnahmen Leicester City (81,7 Millionen).

Neue Anpfiffzeiten

Die Begegnungen werden künftig dienstags und mittwochs um 18.55 Uhr bzw. 21 Uhr angepfiffen. Bislang begannen die Spiele alle um 20.45 Uhr.

Fixplätze für Topligen

Die vier besten Nationen (derzeit Spanien, England, Deutschland, Italien) der Fünfjahreswertung haben ab 2018/19 vier direkte Starter. Der Vierte, in Deutschland trifft es Dortmund, muss im August nicht mehr in die Playoffs und hat Planungssicherheit.

26 Teams haben einen Fixplatz, nur sechs Plätze werden noch über fünf Qualifikationsrunden ausgespielt.

Mehr Spieler, mehr Rechte

Ab der K.-o.-Phase darf ein vierter Spieler in der Verlängerung eingewechselt werden. Für das Finale dürfen 23 statt 18 Spieler in den Kader berufen werden. Außerdem dürfen Klubs nach der Gruppenphase drei Spieler nachmelden. Zudem darf ein Spieler, der in der Winterpause den Verein wechselt, für diesen auch in der Champions League spielen – selbst wenn er für seinen alten Klub in der gleichen Saison in der Königsklasse zum Einsatz kam.

Österreichs Startchance

Sturm Graz bekommt es in der zweiten Qualifikationsrunde im „Nicht-Meister-Weg“ entweder mit Ajax Amsterdam oder dem FC Basel zu tun. Ein Duell mit Basel wäre für Trainer Heiko Vogel etwas Besonderes. Der 42-jährige Deutsche hatte von Sommer 2009 bis Mitte Oktober 2012 beim Schweizer Verein gearbeitet.

Die Auslosung geht am 19. Juni in Nyon über die Bühne, ausgetragen werden die Spiele am 24./25. Juli sowie 31.Juli/1. August. Meister Salzburg steigt erst in der dritten Qualifikationsrunde des „Meister-Wegs“ ein.

Der erste Spieltag in der Gruppenphase ist für den 18./19. September angesetzt. Das Achtelfinale wird zwischen 12. Februar und 13. März ausgespielt. Die Viertelfinals finden am 9./10. und 16./17. April statt, die Halbfinals folgen am 30. April/1. Mai und 7./8. Mai. Das Endspiel wird am 1. Juni im Estadio Metropolitano, dem neuen Stadion von Atlético Madrid ausgetragen.

Dieses Spiel hat für Österreichs Fußball besondere Tragweite. Qualifiziert sich der Sieger in der darauffolgenden Saison über seine Liga für die Königsklasse, hat Österreichs Meister dank Salzburgs Vorarbeit in der Fünfjahreswertung einen Fixplatz sicher.

Pay-TV und Online-Stream

Öffentlich-rechtliche Sender wie ORF zeigen keine Spiele der Champions League mehr. Aufgrund des neuen Medienvertrags der Uefa gibt es von August an keine CL-Spiele im frei empfangbaren Fernsehen mehr. Bisher waren es 17 pro Saison gewesen. Dann übertragen nur noch Pay-TV-Sender Sky und Streamingdienst DAZN. Fans, die etwa alle Spiele mit deutscher Beteiligung schauen möchten, benötigen zwei Abonnements. Das Endspiel jedoch ist im Free-TV.

Die Europa League ist hingegen weiter auf Puls4 live zu sehen.

HENKELPOTT 73,5 Zentimeter

ist die Trophäe des Champions-League-Siegers groß. 7,5 Kilogramm schwer. Original

Real (1966, der alte Pokal), Ajax (1973), Bayern (1976), Milan (1994), Liverpool (2005) und Barcelona (2015) haben ein Original. Seit 2009 bleibt der Originalpokal im Besitz der Uefa. Der Sieger erhält nur noch eine Nachbildung. ?Archiv



("Die Presse", Print-Ausgabe, 27.05.2018)