Neymar lässt Brasiliens Herzen höherschlagen

Liverpool/Wien. Alle Augen waren auf ihn gerichtet, und Neymar nutzte die Bühne an der Anfield Road in Liverpool in gewohnter Manier: Ballannahme in vollem Lauf, zwei Gegenspieler ausgetanzt und ein satter Schuss unter die Latte – als wäre er nie weggewesen. 98 Tage nach seinem Mittelfußknochenbruch meldete sich Brasiliens Superstar im Freundschaftsspiel gegen Kroatien mit dem sehenswerten Führungstreffer für die WM in Russland zurück.

„Ich bin überglücklich, wieder Fußball spielen zu können. Ich habe so lange auf diesen Moment gewartet“, sagte Neymar nach dem 2:0-Erfolg. Der 26-Jährige wurde von Teamchef Tite zur Pause eingewechselt und belebte das zuvor maue Offensivspiel der Seleção merklich. „Er ist zurückgekommen, und seine Leistung hat meine Erwartungen deutlich übertroffen“, sagte Brasiliens Trainer und appellierte an die Fans: „Es wird Auf und Abs geben. Bitte schraubt eure Erwartungen nicht zu hoch.“

Bei 80 Prozent sah sich Neymar selbst, das Vertrauen in den verletzten Fuß müsse noch wachsen. „Ich bin immer noch misstrauisch, habe immer noch etwas Angst. Aber das kommt Schritt für Schritt.“ Ob der Stürmerstar im letzten WM-Test am Sonntag im ausverkauften Happel-Stadion in Wien (16 Uhr, live ORF eins) gegen Österreich in der Startelf stehen wird, ließ Tite offen. „Man muss die nächsten Trainings abwarten.“

Dreimonatige Leidenszeit

Nach dem Tor wusste Neymar, wem er zu danken hatte, sein Weg führte ihn direkt zum Teamarzt der Seleção. „Es waren drei schmerzhafte Monate. Ich habe gelitten“, gestand er. Die Verletzung hatte sich der Stürmer von Paris St. Germain in einem Ligaspiel am 25. Februar ohne Fremdeinwirkung zugezogen – Neymar weinte auf der Bahre, und im fußballverrückten Brasilien begann das große Bangen. Als ihm wenige Tage später eine Schraube in den fünften Mittelfußknochen eingesetzt wurde, wurde im Spital in Belo Horizonte ein ganzer Flügel gesperrt und ein Handyverbot erlassen. Während der Reha schockierten Fotos des teuersten Fußballers der Welt im Rollstuhl, Konzertbesuche mit Krücken wiederum verärgerten Arbeitgeber PSG. Mitte Mai dann das kollektive Aufatmen: Neymar nahm in Paris das Training mit Ball auf.

Nun scheint alles bereit für die Neymar-Show in Russland, zum Auftakt trifft der Rekordweltmeister am 17. Juni auf die Schweiz. „Bei einer WM spielen die 32 besten Teams der Welt, da gibt es keine einfachen Spiele“, erklärte Neymar. Er selbst hat von der letzten Endrunde noch eine Rechnung offen. Bei der Heim-WM 2014 litt er bei der 1:7-Schmach gegen den späteren Sieger Deutschland wegen einer Rückenverletzung nur als Zuschauer mit. Vier Jahre später will er mithelfen, erstmals seit 2002 den Pokal wieder nach Brasilien zu holen. „Ich glaube daran, dass wir es schaffen. Denn das Entscheidende ist, dass wir die Qualität dafür haben.“ (swi)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 05.06.2018)