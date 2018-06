Der „Kaiser“ als Strohmann

Mexiko-Stadt/Wien. Zum siebenten Mal in Folge ist Mexiko in Russland bei einer WM dabei, für manchen Nationalspieler war das offenbar Anlass schon vor Turnierbeginn groß zu feiern. Nach dem Testspiel gegen Schottland (1:0) in Mexiko-Stadt am Wochenende zelebrierten acht Profis in einem Privathaus im noblen Stadtviertel Las Lomas eine „24-h-Orgie“ mit rund 30 Prostituierten, die Zeitschrift „TV Notas“ veröffentlichte Augenzeugenberichte und Fotos.

Es ist nicht das erste Mal, dass mexikanische Nationalspieler über die Stränge schlagen. 2010 wurden 13 Spieler für eine Party im Teamhotel suspendiert, im Jahr darauf acht Profis, weil sie Prostituierte ins Mannschaftsquartier geladen hatten. Für den jüngsten Exzess haben die Involvierten jedoch keine Strafe zu befürchten, da dieser in der Freizeit stattfand. „Ein freier Tag ist ein freier Tag. Das ist das Risiko, das mit der Freiheit einhergeht“, meinte Guillermo Cantu, Generalsekretär des Verbands, kryptisch.

Inzwischen ist die komplette Mannschaft nach Dänemark gereist, wo am Samstag der letzte WM-Test auf dem Programm steht. Mit an Bord war auch Altstar Rafael Marquez, 39, dessen Geschichte in Mexiko für noch viel mehr Schlagzeilen als jede Prostituierten-Party gesorgt hat.

Trotz US-Sanktionen verehrt

Seit August steht Marquez auf der schwarzen Liste der USA, weil er für das Drogenkartell des 2017 verhafteten Raúl Flores Hernandez Geld gewaschen haben soll. Die US-Konten des 39-Jährigen sind eingefroren, in den USA sesshafte oder engagierte Unternehmen dürfen keine Geschäfte mit ihm unterhalten. Marquez dementiert die Vorwürfe und ist auch nicht angeklagt, dennoch liegt ein dunkler Schatten über Mexikos größtem Fußballstar der letzten Jahre.

Mit 17 debütierte Marquez in der heimischen Liga und kam über AS Monaco 2003 zum FC Barcelona, wo er als „Kaiser de Michoacan“ mit Übersicht und Kopfballstärke auch Pep Guardiola überzeugte. Nach vier Meistertiteln und zwei Champions-League-Siegen verabschiedete er sich 2010 erst in die USA und dann in die Heimat.

Wegen der Drogen-Affäre spielte Marquez im Herbst zwei Monate lang nicht für Atlas, nur 17 Einsätze beim Tabellenachten waren zudem nicht die beste WM-Empfehlung. Wie groß Respekt und Wertschätzung aber sind, zeigte das Angebot von Carlos Vela, seinen Platz im WM-Kader für den Altstar zu opfern. So weit kam es nicht, denn Teamchef Juan Carlos Osorio setzt auf den Routinier. „Es gibt diese mentale Komponente, mit Erfahrung und Führung in schwierigen Momenten zu bestehen, und die bringt Rafa mit“, erklärte der Kolumbianer.

Marquez selbst möchte seine Nominierung keinesfalls als Geschenk verstanden wissen. „Es waren Schweiß und viele Opfer nötig, um mit 39 diesen körperlichen Zustand zu halten.“ Nach dem Turnier, so hat er bereits angekündigt, wird er seine Karriere beenden.

Für die WM-Vorbereitung kehrte Marquez erstmals seit dem Confederations Cup ins Nationalteam zurück, die US-Sanktionen begleiten ihn. Zum Auftakt in Los Angeles konnte er nicht reisen, auch wollen die Teamsponsoren ihr Logo nicht mit seinem Namen verbunden sehen. Als einziger Nationalspieler zeigt er sich in werbefreiem Outfit, „um sich zu 100 Prozent auf den Sport zu konzentrieren“, wie der Verband erklärte.

Bei den letzten sechs WM-Anläufen scheiterte Mexiko jeweils im Achtelfinale, selbst dieses scheint diesmal in Gruppe F mit Deutschland, Schweden und Südkorea kein leichtes Unterfangen. Gleich zum Auftakt trifft „El Tri“ am 17. Juni auf den Weltmeister, ein Einsatz würde Marquez' Karriere krönen: Als erst dritter Spieler nach Landsmann Antonio Carbajal und Lothar Matthäus käme er bei fünf WM-Endrunden zum Einsatz.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 07.06.2018)