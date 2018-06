Portugal setzt auf Effizienz und Ronaldo

Lissabon. Der EM-Sieg 2016 glich für Portugal einer Erlösung. Die Nation sah goldene Generationen von Fußballern – Eusebio bis Luís Figo – kommen und gehen, der große Titel aber wollte nicht gelingen. Vor zwei Jahren dann der Finalsieg gegen Frankreich, und das ausgerechnet ohne Superstar Cristiano Ronaldo, der sich früh in der Partie verletzt hatte. In Russland gilt es sich nun an der Spitze zu behaupten, in Gruppe B warten abgesehen von Spanien mit dem Iran und Marokko durchaus machbare Aufgaben.

Gleich zehn Europameister hat Teamchef Fernando Santos für Russland nicht nominiert, darunter den Goldtorschützen Eder oder Jungstar Renato Sanches. Das Um und Auf der Mannschaft ist nach wie vor Ronaldo. Der Angreifer von Real Madrid ist inzwischen 33 Jahre alt, mit 149 Einsätzen und 81 Treffern längst Rekordspieler und -torschütze seines Landes. Gemeinsam mit Pepe, João Moutinho und Ricardo Quaresma bildet er unter Teamchef Santos das routinierte Rückgrat im Team, Gonçalo Guedes (21, Valencia) und André Silva (22, AC Milan) könnten sich ins Rampenlicht spielen.

Santos ist dafür bekannt, Effizienz über spielerischen Glanz zu stellen. Die Bilanz von nur einer Pflichtspielniederlage (gegen die Schweiz) seit seinem Amtsantritt im September 2014 gibt ihm recht. „Man kann die EM und die WM nur gewinnen, wenn man gut spielt. Das Konzept, was schön ist und was nicht, ist etwas anderes“, erklärte der 62-Jährige. Zudem kann Santos auf ein besonders gutes Vertrauensverhältnis mit Ronaldo bauen, den er seit dessen Jugend bei Sporting Lissabon kennt.

Erst drei WM-Tore von CR7

In der WM-Qualifikation stellte Portugal mit nur vier Gegentoren in zehn Spielen die beste Abwehr nach Deutschland und England (je drei), in der Offensive aber hängt sehr viel, womöglich zu viel, von Ronaldo ab. 15 und damit beinahe die Hälfte der 32 erzielten Tore gingen auf das Konto des Kapitäns. „Wir wissen, dass wir nicht der Favorit sind, und müssen realistisch bleiben, aber im Fußball ist nichts unmöglich“, sagte Ronaldo und versprach: „Wir werden wie bei der EM unser Bestes geben und dann schauen, was herauskommt.“

Für den fünfmaligen Weltfußballer lief es auf WM-Ebene bei den bisherigen drei Teilnahmen nicht nach Wunsch. Nach Platz drei 2006, war vier Jahre später im Achtelfinale gegen den späteren Weltmeister Spanien Endstation. Zuletzt 2014 reiste Ronaldo angeschlagen nach Brasilien, Portugal schied nach der Vorrunde aus. Ronaldo traf insgesamt nur dreimal, jedoch bei drei WM-Endrunden in Folge. Mit einem Tor in Russland könnte er den Rekord von Uwe Seeler, Pelé und Miroslav Klose einstellen. Der vierte Anlauf ist für Ronaldo der letzte auf die WM-Krone – wahrscheinlich auch für Lionel Messi, 31. Bei gleicher Gruppenplatzierung von Portugal und Argentinien käme es im Viertelfinale zum ersten WM-Duell der besten Fußballer der vergangenen Jahre.

Nach Russland nimmt Ronaldo das Selbstvertrauen von drei Champions-League-Siegen mit Real in Folge und Stierkämpfer Nuno Marecos als Bodyguard mit. Die Stimmung beim 33-Jährigen ist dennoch nicht die beste, denn die Madrilenen wollen seiner Gehaltsforderung über 80 Millionen Euro pro Jahr nicht nachkommen. Für portugiesische und spanische Medien ist sein Abschied deshalb „unwiderruflich“ besiegelt. (swi)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 08.06.2018)