Turin wappnet sich für den "Ronaldo-Day"

Weltfußballer Cristiano Ronaldo wird in Turin gebührend empfangen. Eine Gruppe von Geschäftsleuten ließ 5.000 Plakate mit der portugiesischen Aufschrift "Bem-vindo em Torino" (Willkommen in Turin) drucken und im Zentrum der Stadt aufhängen. Der von "Juve" für 112 Millionen Euro verpflichtete Superstar wird am Montag landen und den Medizin-Check absolvieren.

Wie die italienischen Medien am Sonntag berichteten, werden Dutzende Polizisten m Einsatz sein, wenn Ronaldo in seiner neuen Fußball-Heimat eintrifft. Einen Blick auf den Portugiesen zu werfen, dürfte für die Fans schwierig werden. "CR7" werde "von Minute eins bis zum Abpfiff" abgeschirmt, schrieb die "Gazzetta dello Sport".

(APA/dpa)