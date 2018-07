Maximilian Wöber: „Plötzlich bist du ziemlich allein“

Amsterdam/Wien. Die Transfermeldung im August 2017 schlug hohe Wellen. Maximilian Wöber, der im Rapid-Trikot gerade einmal 16 Bundesligaspiele bestritten hatte, verließ die Hütteldorfer und unterschrieb bei Ajax Amsterdam einen Vierjahresvertrag. Die Niederländer bezahlten 7,5 Millionen Euro Ablöse – eine stolze Summe für den damals 19-Jährigen.



Für Wöber war der Wechsel „ein großer Schritt“, die Eredivisie unbekanntes Terrain. In seiner ersten Saison brachte es der Innenverteidiger auf 22 Ligaeinsätze (ein Tor). Im Interview mit der „Presse“ bilanziert Wöber zwar durchaus zufrieden, sagt aber: „Es hätte noch besser laufen können.“



Mit Ajax kehrt der Wiener im Zuge der Champions-League-Qualifikation gegen Sturm Graz am 1. August nach Österreich zurück, schon heute (20.30 Uhr, live in ORF eins) steigt das Hinspiel in der Johan-Cruyff-Arena.



Die Presse: Sie treffen heute Abend mit Ajax Amsterdam im Hinspiel der zweiten Champions-League-Qualifikationsrunde auf Sturm Graz. Warum setzt sich Ajax durch?

