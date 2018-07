Champions League: Graz träumt von der Rückkehr in die Königsklasse

Amsterdam. Als zuversichtlicher Außenseiter startet Sturm Graz am Mittwoch gegen Ajax Amsterdam in die Qualifikation zur Champions League (20.30 Uhr, live ORF eins). Das Premierenduell mit dem niederländischen Rekordmeister will Trainer Heiko Vogel voll auskosten. „Wir haben uns den Traum von der Champions-League-Gruppenphase selbst erarbeitet. Und den wollen wir auch leben.“

Für die Gruppenphase müssten die ungesetzten Steirer – zuletzt 2001 in der Königsklasse vertreten – aber nach Ajax zwei weitere Schwergewichte eliminieren. Standard Lüttich wäre der nächste Gegner in der 4. Quali-Runde.

Sehr kurze Vorbereitung

Der Kaderumbruch nach dem Cupsieg war in der spielfreien Zeit das plagende Thema. Vogel steht vor der Herausforderung, in kurzer Zeit wieder eine harmonierende Elf auf den Rasen zu zaubern. Doch die Vorbereitung lief auch bei Ajax nicht rund. Spätestens nach einem Test gegen Anderlecht (1:3) schrillten die Alarmglocken.

Schlüsselspieler wie die WM-Teilnehmer Ziyech (Marokko), Tagliafico (Argentinien) sowie die Dänen Schöne und Dolberg stiegen erst spät ins Training ein. Neuerwerbung Tadic aus Serbien könnte laut „De Telegraaf“ erst im Hinspiel eine Joker-Rolle zukommen. Rückkehrer Daley Blind stieß mit Trainingsrückstand dazu.

Ajax hat in seiner 118-jährigen Klubgeschichte alles gewonnen, was es zu gewinnen gibt: Die Champions League durch das 1:0 am 24. Mai 1995 in Wien gegen AC Milan, von 1971 bis 1973 dreimal in Serie den Meistercup, den Europacup der Cupsieger 1987 und den Uefa-Cup 1992. Der bisher letzte von 33 Meistertiteln liegt allerdings bereits vier Jahre zurück. Auch deshalb holte Sportdirektor Marc Overmars entgegen der Klubphilosophie um sehr viel Geld drei erfahrene Spieler.

Vor dem Spiel wird eine Trauerminute für den kürzlich verstorbenen Heinz Schilcher – er spielte für Ajax und Sturm – abgehalten.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 25.07.2018)