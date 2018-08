Europa League: LASK hält Chance gegen Besiktas am Leben

Der Außenseiter geriet am Donnerstag durch Ryan Babel (6.) zwar denkbar früh in Rückstand (6.), schenkte dem Champions-League-Achtelfinalist der Vorsaison aber keinen Zentimeter

Das Rückspiel steigt am kommenden Donnerstag (19.45 Uhr) auf der Linzer Gugl. Sollte die Elf von Trainer Oliver Glasner dann tatsächlich eine Sensation schaffen, würde man im Play-off wohl auf Partizan Belgrad treffen. Die Serben setzten sich im Hinspiel beim dänischen Vertreter Nordsjaelland mit 2:1 durch.

Der LASK, der im Vergleich zum jüngsten Pflichtspiel gegen St. Pölten mit Defensivroutinier Emanuel Pogatetz sowie Dominik Frieser und Samuel Tetteh im Sturm agierte, wurde für seinen forschen Beginn nicht belohnt. Schon in der sechsten Minute war der Niederländer Babel nach einer Flanke aus Kurzdistanz per Kopf zur Stelle und ebnete den Türken so den Weg zum knappen Sieg.

Leicht machte es der LASK den Hausherren dabei aber nicht. Die Defensive stand zumeist sicher, auch offensiv trauten sich die Oberösterreicher - nach verdautem Schock - etwas zu. Vier Chancen schauten dabei vor der Pause heraus, die besten fanden Tetteh und James Holland vor. Ersterer verpasste nach Vorlage von Thomas Goiginger im Fünfer das lange Eck nur knapp (18.), auch Zweiterer verfehlte bei seinem Versuch aus zentraler Position im Sechzehner das Tor (31.).

Besiktas dominierte freilich, hatte mehr Ballbesitz und auch zwei Top-Einschussmöglichkeiten. Erst brachte Oguzhan Özyakup nach Babels Vorlage aus wenigen Metern den Ball nicht im Tor unter (33.), kurz vor Ende der ersten Hälfte klopfte Tolgay Arslan an der Latte an (45.+1). Nach der Pause war es erneut der türkische Teamspieler Özyakup, der eine gute Gelegenheit ausließ (52.).

Die Hausherren um den portugiesischen Europameister Pepe schafften es danach aber kaum noch, die weiterhin stark verteidigenden Gäste in echte Bedrängnis zu bringen. Vielmehr hatte Holland im Finish sogar eine weitere gute Chance auf den Ausgleich, seinen guten Schuss im Sechzehner konnte Goalie Tolga Zengin aber entschärfen (83.). Auf der anderen Seite rettete bei einem Versuch des eingewechselten Vagner Love der Pfosten (93.). In der Nachspielzeit verschaffte Glasner Dogan Erdogan in seiner türkischen Heimat noch einen Kurzeinsatz. Der lange verletzte Mittelfeldmann kam zum ersten Pflichtspiel seit Oktober 2017.

