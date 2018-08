Kapitaler Fehlstart: West Ham und Arnautovic gehen in Liverpool unter

Die Reds setzten sich am Sonntag an der heimischen Anfield Road mit 4:0 (2:0) durch. Marko Arnautovic konnte wie die gesamte Elf von West Ham kaum Akzente setzen, der ÖFB-Internationale wurde in der 67. Minute ausgetauscht.

Mohamed Salah (19.) und Sadio Mane (45.+2) sorgten beim Champions-League-Finalisten für einen beruhigenden 2:0-Pausenstand. Mane (53.) und Daniel Sturridge (88.) legten gegen schwach verteidigende Gäste dann weiter nach. Neben Mane zeigte mit Naby Keita auch ein zweiter Ex-Salzburg-Profi im Liverpool-Trikot eine starke Vorstellung.

Arnautovic wurde von West Hams neuem Trainer Manuel Pellegrini im Angriff aufgestellt. Der Wiener konnte sich bis zu seiner Auswechselung für Andrij Jarmolenko aber kaum in Szene setzen. Mit fünf von zehn Neuzugängen in der Startelf offenbarten die Hammers noch Abstimmungsprobleme. Liverpools Neo-Torhüter Alisson war unterbeschäftigt. Pech hatte West Ham beim 0:3, als Mane aus Abseitsposition traf.

City siegt bei Arsenal

Arsenal hat sein erstes Pflichtspiel unter dem neuen Trainer Unai Emery verloren. Die Gunners unterlagen bei ihrem Auftakt in der Fußball-Premier-League am Sonntag verdient mit 0:2 (0:1) gegen den aktuellen Meister Manchester City. Raheem Sterling (14.) und Bernardo Silva (64.) erzielten die Tore für die Gäste, die schon eine ähnlich gute Form zeigten wie in der vergangenen Saison.

Der Spanier Emery hatte bei Arsenal nach 22 Jahren den Franzosen Arsene Wenger als Trainer abgelöst. Die Londoner erlebten aber einen frustrierenden Saisonauftakt und waren mit dem Ergebnis gut bedient. Bei City spielte Neuzugang Riyad Mahrez von Beginn an und machte nach einer Stunde für Kevin de Bruyne Platz. Pep Guardiola hat mit seinem Team nur eines seiner jüngsten 21 Auswärtsspiele in der Liga verloren

(APA)