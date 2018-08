Kroos kritisiert Özils Rassismus-Erklärung

Hamburg. Bundestrainer Joachim Löw puzzelt weiter an der Agenda „Umbruch“. Für Toni Kroos steht fest, worum es nun primär geht. „Alle müssten wieder dahin kommen, dass jeder sein Ego in den Hintergrund stellt, sich und seine Stärken zum Wohl des Teams einbringt“, sagte der 28 Jahre alte Mittelfeldspieler der „Bild“-Zeitung. Er selbst wolle seinen Weg in der Nationalmannschaft bis zur Fußball-EM 2020 weitergehen und habe sich das große Ziel gesetzt, „dass wir dort deutlich erfolgreicher sind als zuletzt“.

Er habe ein „sehr gutes Gespräch“ mit Bundestrainer Löw gehabt, der Verständnis gezeigt habe „und der trotzdem dafür gekämpft hat, dass ich ihm erhalten bleibe. Wir werden gemeinsam Lösungen finden, damit ich auch hier und da eine notwendige Ruhepause bekomme“, berichtete Kroos: „Das ist aus meiner Sicht der einzige Weg, und ich bin Jogi für sein Verständnis dankbar. Schließlich wollen alle Beteiligten, dass ich im Sommer 2020 in einer guten Verfassung bin.“

Der nach dem blamablen Vorrunden-Aus bei der WM in Russland angeschlagene Löw hält sich weiter bedeckt. Der derzeitige Plan sieht vor, dass der Bundestrainer vor dem Bundesliga-Auftakt mit dem Spiel des FC Bayern am 24. August gegen Hoffenheim in München dem DFB-Präsidium seine WM-Analyse und die Konsequenzen für die Zukunft präsentiert. Erst am 29. August soll dann bei der Vorstellung des ersten Länderspiel-Aufgebots nach dem WM-Debakel auch die Öffentlichkeit informiert werden. Derzeit ist Löw auf Personaltour, will mit allen betroffenen Spielern und Helfern persönlich sprechen. „Es geht um Umstellungen im Team und hinter dem Team“, hatte DFB-Präsident Reinhard Grindel angekündigt und betont: „Gründlichkeit muss vor Schnelligkeit gehen.“ Ein entscheidender Punkt bleibt die Causa Mesut Özil, auch wenn der Mittelfeldspieler ohne ein Gespräch mit Löw und mit vielen Vorwürfen seinen Rücktritt aus dem Nationalteam schon verkündet hat.

„Der Anteil, der in seiner Erklärung gut und richtig angesprochen wird, wird leider durch den wesentlich höheren Anteil an Quatsch überschattet“, sagte Kroos zu dem Thema. Özil hatte dem Deutschen Fußball-Bund und speziell dessen Chef Grindel Rassismus im Umgang mit ihm vorgeworfen, was eine heftige Diskussion über Integration in Deutschland weit über den Fußball hinaus ausgelöst hat.

„Ich denke, dass er selbst weiß, dass es Rassismus innerhalb der Nationalmannschaft und des DFB nicht gibt“, bemerkte Kroos, der 86 Mal für Deutschland spielte. „Ganz im Gegenteil: Wir setzen uns ja immer wieder aus Überzeugung für Vielfalt und Integration ein. Mesut war dafür ein gutes Beispiel, wie viele andere unserer Mitspieler auch.“ So deutlich wie Kroos hat sich noch kein Nationalspieler über Özils Aussagen geäußert.

Sich als Mannschaft nach der blamablen WM in Russland hinter der Erdoğan-Affäre zu verstecken, wäre „peinlich“, machte Kroos deutlich. (DPA)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 17.08.2018)