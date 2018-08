„Mehr Juve als CR7“: Warten auf die große Ronaldo-Show

Turin. Das Heimspiel von Juventus gegen Lazio Rom war seit Wochen ausverkauft, eine Menschenansammlung erwartete den Teambus bei der Zufahrt zum Stadion. Der Fanmagnet: Cristiano Ronaldo. Der prominente Sommerneuzugang zeigte bei seinem ersten Auftritt vor dem Turiner Publikum einige seiner typischen Dribblings und Schüsse, das ersehnte Tor aber blieb beim 2:0-Sieg des italienischen Meisters aus. Unfreiwillig komisch servierte der Portugiese Mario Mandžukić den zweiten Treffer, als er vor dem leeren Tor einen abgefälschten Ball nicht kontrollieren konnte.

„Mehr Juve als CR7“, kommentierte die „Gazzetta dello Sport“. Ronaldo schien sein Premierentor im schwarz-weißen Trikot regelrecht erzwingen zu wollen, wirkte teilweise beinahe verkrampft. Trainer Massimiliano Allegri war deshalb nach der Partie bemüht, den Druck von seinem Superstar zu nehmen. „Cristiano ist ein sehr intelligenter Spieler. Er versucht den italienischen Fußball zu begreifen. Hier ist es anders als in Spanien“, sagte der Juve-Coach Allegri und lobte den fünfmaligen Weltfußballer: „Gegen Lazio hat er sehr gut gearbeitet, auch in der Defensive. Er lebt sich immer mehr ein.“

Allegri warnte Fans und Medien vor übertriebenen Erwartungen an den 100-Millionen-Mann. „Wir dürfen uns nicht von der Euphorie um Ronaldo ablenken lassen. Ich habe einen starken Kader“, meinte der 51-Jährige. Für den Titel brauche es jeden davon. „Um die Meisterschaft zu gewinnen, müssen wir weniger Tore als die Gegner kassieren. Dafür müssen wir alle hart arbeiten.“ Der Kurs Richtung Titelverteidigung stimmt, ist die „Gazzetta“ überzeugt: „Ein müheloser Sieg, obwohl Ronaldo nicht trifft und Dybala zuschaut. Was wird passieren, wenn Juve in Topform sein wird?“ (swi)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 27.08.2018)