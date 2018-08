Salzburgs Marathon in Europas Königsliga

Salzburg/Wien. Jedes Fußballspiel, sagt der Wiener Sportpsychologe Alexander Schneider, erzähle seine eigene Geschichte. Im Europacup mit Qualifikations- oder Finalspielen ist das Narrativ sogar noch um eine Steigerungsstufe reicher. Es gibt nur Sieger oder Verlierer, dazwischen nichts.

Im Fall von Serienmeister Salzburg, der zehnmal in der Qualifikation zur Champions League gescheitert ist und heute gegen Roter Stern Belgrad vor dem eigenen Publikum den historischen Coup (21Uhr, live, Sky, Hinspiel: 0:0) schaffen will, müsste man ganz simpel danach trachten, diese Geschichte ganz „neu zu schreiben“.

„Glaubenssätze“ löschen

Vor allem, Schneider legte auf diesen Umstand gesondert Wert, müssten „Glaubenssätze“, die – vor allem bei altgedienten Spielern wie etwa Kapitän Ulmer – eine „Realität“ geschaffen und sich im „Kopf verankert“ haben könnten, geprüft und, charmant formuliert, ausradiert werden. „Es reicht einfach nicht“, man sei „zu weich“ oder an sich „ein super Team, am Tag X aber . . .“: Solche Erlebnisse hätten große Macht, könnten Profis vom Ziel ablenken. Aber über Zugänge dieser Größenordnung werde nicht erst vor dem Spieltag gesprochen, sondern „sicher bereits in der Saisonvorbereitung“.

Auch die Suche nach dem österreichweit durchaus gängigen, zumal sogar regelrecht kultivierten Grundpessimismus (Motto „Es wird eh nix“) würde in Salzburg erfolglos verlaufen. Zu groß sei das Verlangen, zu präzise die Vorstellung, dazu in der auf Spektakel ausgerichteten Welt von Red Bull ohnehin kein Platz. Für Schneider, der in der Austria-Akademie oder beim Askö als Sportpsychologe und Mentalcoach auftritt und Salzburgs Coach, Marco Rose, von einigen Trainingskursen kennt, stellt sich die Frage, ob der Deutsche die Seinen mental auf diese Aufgabe vorbereitet hat, nicht.

Die Kraft der Affirmation

Er habe es zu hundert Prozent getan, weil er ein moderner Coach sei. Nicht nur der Körper sollte optimal trainiert sein, auch der Geist. Das Aufarbeiten, die Moderation, die Thematisierung – all das könnten Eckpfeiler sein, das Erlebte, in diesem Fall zehn eher doch gravierende Enttäuschungen, nicht als Blockade mitzuschleppen.

Dienlich sind „Visualisierungen“, also Übungen, in denen Spieler sich daheim Spielsituationen, etwa frühe Rückstände („wie gegen Lazio Rom“) vorstellen und umgehend Reaktionen darauf überlegen könnten. Oder Affirmationen, also einfache klar positiv formulierte Sätze. Wie: „Die Mannschaft wurde gehalten, der Trainer kennt uns – diesmal wird alles anderes.“ Was für manche banal klingt, könne im Sport durchaus Veränderungen bewirken. Es gehe um Einstellung, Wollen, Glauben. Den Wunsch, etwas Neues leichter zu ermöglichen.

Erfahrung der Europa League

Freilich zieht im Fall der Salzburger dieser CL-Fluch mit zehn Fehlversuchen eine deutliche Spur, doch Schneider meint, dass Salzburg aus der Erfahrung als Europa-League-Halbfinalist gelernt haben müsste. Zwar habe man gegen Marseille unglücklich verloren, aber all die Erfahrungen, Emotionen, sagt Schneider, müssten im Ernstfall der CL-Qualifikation doch heute hilfreich sein. Und falls doch nicht? Diese Erkenntnis wäre eine besonders bittere „narratio“.

