Champions League: Gruppenschlager Juventus gegen Manchester United

Titelverteidiger Real Madrid bekommt es in der Gruppenphase der Champions League mit AS Roma, ZSKA Moskau und Viktoria Pilsen zu tun. Bayern München mit ÖFB-Star David Alaba trifft auf Ajax Amsterdam mit Maximilian Wöber, Benfica Lissabon und AEK Athen. Das ergab die Auslosung am Donnerstag in Monaco.

Salzburg-Bezwinger Roter Stern Belgrad wurde in die Hammer-Gruppe C mit Liverpool, unterlegener Finalist der vergangenen Saison, Paris Saint-Germain und SSC Napoli gelost. Schalke 04 mit Alessandro Schöpf und Guido Burgstaller spielt gegen Lok Moskau, FC Porto und Galatasaray Istanbul. Hoffenheim mit Florian Grillitsch und Stefan Posch debütiert in der Königsklasse gegen Manchester City, Schachtar Donezk und Olympique Lyon.

Gruppe A: Atletico Madrid, Borussia Dortmund, AS Monaco, FC Brügge.

Gruppe B: FC Barcelona, Tottenham, PSV Eindhoven, Inter Mailand.

Gruppe C: Paris Saint-Germain, Napoli, Liverpool, Roter Stern Belgrad.

Gruppe D: Lokomotive Moskau, FC Porto, Schalke, Galatasaray Istanbul.

Gruppe E: Bayern München, Benfica Lissabon, Ajax Amsterdam, AEK Athen.

Gruppe F: Manchester City, Schachtar Donezk, Olympique Lyon, Hoffenheim.

Gruppe G: Real Madrid (Titelverteidiger), AS Roma, ZSKA Moskau, Viktoria Pilsen.

Gruppe H: Juventus Turin, Manchester United, Valencia, Young Boys Bern.

Spieltermine ab 18./19. September, Anstoßzeiten 19 und 21 Uhr.

Finale am 1. Juni 2019 in Madrid.

(red.)