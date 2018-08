Arnautović und seine löchrige Hintermannschaft

London. Ein Meistertrainer der Premier League, dazu neue Spieler im Wert von 104 Millionen Euro: Bei West Ham United war Optimismus angebracht. Nun, drei Spieltage später die Ernüchterung: Drei Niederlagen und 2:9 Tore bedeuten den letzten Tabellenplatz, die Hammers sind als einziger Klub der Liga noch punktlos. Wollen Marko Arnautović und Co. den Rest der Saison nicht im Abstiegskampf verbringen, müssen sie dringend die Wende einleiten.

Das heutige Heimspiel gegen Wolverhampton Wanderers, ein Aufsteiger mit beachtlicher Finanzkraft und großen Ambitionen, bietet noch die beste Gelegenheit dazu (16 Uhr). Denn in den fünf Runden danach warten unter anderen Everton, Chelsea, Manchester United und Tottenham.

Für Trainer Manuel Pellegrini ist der Tabellenkeller völliges Neuland. 2014 coachte er Manchester City zum Meistertitel, 2016 ins Halbfinale der Champions League. In der spanischen Liga bescherte er Real Madrid 2010 die bis dahin höchste Punktzahl der Klubgeschichte. Alles dank eines attraktiven, offensiven Stils, den auch die Hammers-Verantwortlichen schätzen. Sie holten den 64-Jährigen deshalb nach zwei Jahren in China (Hebei China Fortune) zurück nach England – kolportierte Jahresgage: elf Millionen Euro.

Pellegrinis derzeit größte Baustelle im Nordosten Londons ist die Defensive. Schon in der Vorsaison kassierte West Ham 68 Gegentreffer in 38 Partien, so viele wie sonst nur Absteiger Stoke City.

Pellegrini bleibt stur

Nun setzt sich das Defensivdrama fort: 0:4 bei Liverpool, 1:2 gegen Bournemouth, 1:3 bei Arsenal. Pellegrinis Innenverteidiger, der Paraguayer Fabian Balbuena, 26, und der französische Youngster Issa Diop, 21, sammeln ihre ersten Premier-League-Erfahrungen. Die Automatismen fehlen noch, gegen Arsenal standen gleich sieben Neuzugänge in der Startelf, zwei weitere wurden eingewechselt.

Seine Philosophie will Pellegrini nicht ändern. „Ich bin überzeugt, wenn das Team so weitermacht und die Fans uns hoffentlich weiter unterstützen, werden wir mehr Spiele gewinnen als verlieren“, erklärte der Chilene. Eine solche Bilanz würde in der umkämpften Premier League wohl schon mit einem Europacup-Platz belohnt werden.

Lichtblick ist die Offensive um Arnautović. Felipe Anderson, der für die klubinterne Rekordsumme von 38 Mio. Euro von Lazio Rom kam, erwies sich als Verstärkung. Tatsächlich wurden gegen Arsenal zahlreiche Chancen kreiert (Arnautović traf zur 1:0-Führung).

Doch die Abstimmungsprobleme, die zahlreichen Neuzugänge gepaart mit dem heftigen Spielplan könnten zu viel werden für ein Team, das ohnehin meist an der Krise entlangschlittert. (joe)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 01.09.2018)