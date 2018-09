Bosnien besiegte Nordirland in Österreich-Gruppe 2:1

Das Fußball-Nationalteam von Bosnien und Herzegowina hat das erste Spiel in der Österreich-Gruppe B3 der Nations League gewonnen. Das Team von Robert Prosinecki besiegte am Samstag Nordirland in Belfast 2:1 (1:0) und feierte damit eine gelungene Generalprobe vor dem Österreich-Gastspiel am Dienstag. Die Tore erzielten Haris Duljevic (36.) und Elvis Saric (64.). Will Grigg betrieb Kosmetik (93.).

Den Bosniern droht am Dienstag gegen Österreich möglicherweise der Ausfall ihres Starspielers Miralem Pjanic. Wie Teamchef Robert Prosinecki nach dem Sieg in Belfast bekanntgab, musste er den Juventus-Mittelfeldspieler in der 83. Minute wegen einer Verletzung austauschen. Über den genauen Grad der Blessur machte der Coach keine Angaben.

Zudem gab Prosinecki zu, dass der Erfolg glücklich zustande gekommen sei. "Das war nicht unser bestes Spiel. Gegen Österreich müssen wir einige Dinge korrigieren", meinte der Kroate.

(APA)