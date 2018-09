Arnautovic-Foto sorgt für Aufregung

Marko Arnautovic und Edin Dzeko kennen einander aus der englischen Premier League. Bevor Dzeko beim AS Roma anheuerte, stürme er für Manchester City. Nach dem 1:0-Sieg der Bosnier über Österreicher hatten beiden dieselbe Abendgestaltung, wie ein um 3 Uhr Nachts gepostetes Instagram-Bild Dzekos - es wurde mittlerweile gelöscht - belegt.

Teamchef Franco Foda wurde Mittwochmittag mit diesem Bild konfrontiert, er sagte: "Marko gehörte zu jenen Spielern, die nicht mehr ins Teamhotel zurückgekehrt sind, weil sie heute Morgen selbstständig zu ihren jeweiligen Klubs zurückgeflogen sind. Es lag also nicht mehr in unserer Verantwortung." Nachsatz: "Marko ist alt genug, er weiß, was er tut."

Auf die Frage, ob es denn nicht dennoch eine unglückliche oder gar dumme Aktion seines Spielers sei meinte Foda: "Das müssen sie ihn fragen."

