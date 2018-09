Lothar Mattäus: „Geld garantiert nicht alles“

Wien. Mit seinem Tipp für das Derby (2:0 für Rapid) ist Lothar Matthäus zwar daneben gelegen, die Rückkehr nach Wien als „Sky“-Experte bereitete dem deutschen Ex-Profi dennoch große Freude. Bei Rapid gab der heute 57-Jährige in der Saison 2001/02 sein Trainerdebüt, musste nach Platz acht jedoch gehen. „Eine schöne, lehrreiche Zeit und eine gute Schule“, erinnerte sich Matthäus. „Die Zeiten haben sich Gott sei Dank geändert. Damals stand der Verein kurz vor dem Bankrott. Wenn es geregnet hat, stand auf dem Trainingsplatz das Wasser und wir mussten nach Schloss Schönbrunn ausweichen.“ Das neue Allianz Stadion sei hingegen ein „Schmuckkästchen“. Weniger emotional erlebte er 2006/07 sein zweites Österreich-Engagement als Co-Trainer von Giovanni Trapattoni in Salzburg.

Den österreichischen Fußball verfolgt Matthäus nach wie vor, das finanzielle Ungleichgewicht durch den Einstieg von Red Bull in Salzburg sieht er zwiespältig. „Es ist ein tolles Konzept für den Fußball, aber für den Konkurrenzkampf nicht förderlich“, betonte der DFB-Rekordspieler. Schon aufgrund der Landesgröße gebe es zu wenig Traditionsmannschaften und zu viele so genannte Kleine in der heimischen Liga, „das Gefälle ist schon groß“. Zugleich nahm er die Salzburg-Konkurrenten in die Pflicht, diese müssten mehr Charakter und Selbstbewusstsein in den Duellen mit dem Serienmeister zeigen. „Geld garantiert viel, aber nicht 100 Prozent“, erklärte Matthäus und verwies auf die Salzburger Erfolge in der Europa League bei ähnlicher Ausgangslage gegen Borussia Dortmund und Lazio Rom.

Die vielen ÖFB-Legionäre in der deutschen Liga bürgen für Qualität, dem Nationalteam fehle es noch an Stabilität. Umso wichtiger sind internationale Erfolge für den österreichischen Fußball, das neuerliche Verpassen der Champions League von Salzburg bezeichnete der frühere Weltklasse-Libero als „blamabel“. „Die Europa League ist nicht Mateschitz-Denken, denn er denkt groß“, betonte Matthäus. Ein Schmunzeln entlockte ihm die Auslosung der Red-Bull-Klubs in eine EL-Gruppe, von einer Stallorder geht er im ersten Vergleich am Donnerstag nicht aus, dafür von einem Vorteil für Salzburg. „Leipzig kann nur verlieren.“

Die eigene Trainerkarriere hat Matthäus inzwischen abgehakt. „Ich bin mit meinem Leben rundum zufrieden, mir fehlt nichts“, betonte der 57-Jährige, vor allem den Druck an der Seitenlinie nicht zu vermissen. (swi)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 18.09.2018)