Champions League: Deutsches Duell an der Anfield Road

Liverpool. Mit dem Schlager zwischen Liverpool und Paris St. Germain (21 Uhr, live Sky) startet am Dienstag die neue Champions-League-Saison. Im Blickpunkt stehen nicht nur die Stars auf dem Rasen wie Mohamed Salah auf der einen und Neymar auf der anderen Seite, sondern auch die beiden deutschen Trainer an der Seitenlinie. Liverpool-Coach Jürgen Klopp sieht sich nach dem Finaleinzug im vergangenen Jahr mit einer gestiegenen Erwartungshaltung konfrontiert und ist bemüht die Euphorie zu dämpfen: „Wir spielen in der Champions League und in der Premier League, den zwei härtesten Wettbewerben im Weltfußball.“

Thomas Tuchel soll bei PSG die lange gehegten internationalen Titelträume erfüllen. Bislang steht nur der Triumph im Cup der Cupsieger 1996 im Finale gegen Rapid auf dem Briefkopf. Für die katarischen Ölscheichs, die in der französischen Hauptstadt seit 2011 das Sagen haben, ist aber der Champions-League-Gewinn das erklärte Ziel. Und auch die Topstars wie Neymar, Kylian Mbappe und Edinson Cavani werden nicht ewig nur für nationale Titel in Paris bleiben. Wenig überraschend erkor der frühere Dortmund-Coach Tuchel deshalb jüngst den zuletzt dreifachen Titelgewinner Real Madrid zum Vorbild für seine Arbeit in Paris. „Um die Champions League zu gewinnen, ist es meiner Meinung nach wichtig, eine Kultur zu haben, die die Spieler größer macht“, sagte der 45-Jährige in einem Interview mit der französischen Zeitung „L'Equipe“.

Champions League, Dienstag: FC Barcelona – PSV Eindhoven, Inter Mailand – Tottenham (Gruppe B, 18.55 Uhr), Brügge – Dortmund, Monaco – Atletico Madrid (Gruppe A), Roter Stern Belgrad – Napoli, Liverpool – Paris St. Germain (Gruppe C), Galatasaray – Lok Moskau, Schalke – Porto (Gruppe D, alle 21 Uhr).

("Die Presse", Print-Ausgabe, 18.09.2018)