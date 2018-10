Times Square statt Verteilerkreis

Als ihn das Angebot von New York City FC erreichte, wusste Ismael Tajouri, was zu tun war. Der Big Apple, die Major League Soccer, das Land der unbegrenzten Möglichkeiten – die Chance, ein solches Abenteuer fernab der Heimat zu erleben, ist nicht jedem Profifußballer vergönnt. Natürlich wog Tajouri Für und Wider ab, die Wiener Austria ist für einen jungen Spieler schließlich nicht die schlechteste aller Adressen. „Letztlich wollte ich diesen Transfer aber unbedingt.“



Der Fußball ist heute global und vernetzt wie nie. Von praktisch jedem Spieler gibt es auf YouTube Sequenzen der besten Szenen, Vereine verfügen ohnehin über eigene Videoplattformen, auf der einzelne Mannschaften und Spieler seziert werden können. Wie New York City FC auf Ismael Tajouri aufmerksam wurde, weiß der 24-Jährige bis heute selbst nicht im Detail. „Vielleicht haben sie Videos von mir gesehen. Oft sagen die Vereine dem Spieler gar nicht, wie sie aufmerksam geworden sind.“ Jedenfalls ging alles, wie so oft in diesem Geschäft, „sehr schnell“.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 30.09.2018)