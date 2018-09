Dortmund schießt sich an die Liga-Spitze

Drei Tage nach dem 7:0 gegen Nürnberg kam der BVB nach 0:2-Pausenrückstand noch zu einem 4:2-Sieg bei Bayer Leverkusen und verdrängte den FC Bayern München von Platz eins. Dortmund blieb auch im achten Pflichtspiel unter Trainer Lucien Favre ungeschlagen.

Mit Pausenpfiff hatte es noch nicht danach ausgesehen. Mitchell Weiser (9.) und Jonathan Tah (39.) hatten die Leverkusener (mit Dragovic und Özcan auf der Bank) in Führung geschossen. Jacob Bruun Larsen (64.), Marco Reus (69.) und der eingewechselte Paco Alcacer (85., 94.) drehten die Partie aber in einer unterhaltsamen zweiten Spielhälfte. Damit liegt Dortmund nun einen Punkt vor den Bayern und Hertha BSC an der Spitze.

(APA)