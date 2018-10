Rangers: Trainer ist der große Star

Glasgow. Der Star von Rapids Gegner in der Europa League sitzt auf der Trainerbank. Die Glasgow Rangers haben zwar keine schillernden Kicker in ihren Reihen, werden aber von der Liverpool-Ikone Steven Gerrard betreut. Der Ex-Teamspieler sammelt bei Schottlands Rekordmeister seit diesem Sommer seine ersten Trainer-Erfahrungen auf Profi-Ebene.

Der 38-Jährige gewann mit den „Reds“ die Champions League (2005), den Uefa-Cup, zweimal den FA-Cup und dreimal den Liga-Cup. Nur der Meistertitel blieb ihm versagt – auch deshalb, weil er 2014 mit einem folgenschweren Ausrutscher eine Heimniederlage gegen Chelsea einleitete und Liverpool dadurch in der drittletzten Runde die Tabellenführung verlor.

Nach 504 Premier-League-Partien (120 Tore), 114 Länderspielen (21 Tore) für England und der Verleihung des MBE-Ordens durch die Queen ließ Gerrard seine Karriere bei LA Galaxy ausklingen. Im Jänner 2017 begann seine Trainerlaufbahn im Nachwuchs von Liverpool, der Karrieresprung zu den Rangers gelang im Juni.

Nur Tabellensechster

In den ersten zwölf Pflichtspielen unter Gerrard blieben die Rangers ungeschlagen, sind derzeit aber nur Tabellensechster. Zum Start in die Europa-League-Gruppenphase gab es ein 2:2 bei Villarreal.

Vor wenigen Jahren war an eine internationale Teilnahme der Rangers nicht zu denken. Der gemessen an nationalen Meistertiteln (54) erfolgreichste Club der Welt schlitterte 2012 in die Insolvenz und wurde in die vierthöchste Liga degradiert. Das Projekt Wiederaufstieg nahm man im Sommer 2012 in Angriff – 2016 gelang die Rückkehr ins Oberhaus.

Am Donnerstag steigt das erste Duell mit Rapid seit 1964. Damals gewann die Schotten mit 3:0.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 03.10.2018)