Champions League: Neue Vorzeichen für alte Rivalen

London/Wien. Mauricio Pochettino ist Fan von Espanyol Barcelona, dem royalistisch-zentristischen Stadtrivalen des großen FC Barcelona. Er hat für die Mannschaft aus dem Südwesten der katalanischen Metropole gespielt, hat sie von 2009 bis 2012 auch trainiert und als Coach immerhin eines der neun Duelle mit dem FC Barcelona gewonnen. Seit 2014 managt Pochettino Tottenham, die jüngsten drei Spielzeiten der Premier League hat er in den Top drei beendet, aus den Spurs hat er einen erfolgreichen Gegenentwurf zum englischen Transferwahnsinn gemacht. Am Mittwoch, am zweiten Spieltag der Champions League, empfängt Tottenham in Gruppe B Pochettinos alten Widersacher, den FC Barcelona (21 Uhr, live, Sky).

Tatsächlich würde die Spielphilosophie des 46-Jährigen durchaus nach Barcelona passen, auch den Lockrufen von Real Madrid ist Pochettino noch nicht erlegen. Als Argentinier wäre er zudem Landsmann von Barça-Superstar Lionel Messi, der bei solchen Entscheidungen stets seine Finger im Spiel haben soll, wie es heißt. Doch Pochettino winkt ab, er ist überzeugt, seine Vergangenheit verhindert ein Engagement im Camp Nou. „Mein Weg und jener Barcelonas gehen in verschiedene Richtungen“, sagte er der „Marca“. Umso mehr brenne er darauf, den Katalanen wieder gegenüberzutreten – dieses Mal allerdings nicht mehr mit einem spanischen Mittelständler wie Espanyol, sondern mit einem englischen Starensemble. „Gegen Barcelona anzutreten, motiviert mich, als Espanyol-Fan und weil ich lang in Barcelona gelebt habe.“ Zudem misslang der Start in die Champions League, Tottenham, in der Premier Liga wieder im Plansoll, hat den Auftakt bei Inter Mailand 1:2 verloren.

Barcelona könnte einen Prestigeerfolg ebenfalls gut gebrauchen. Drei Ligapartien sind Lionel Messi und Co. ohne Sieg, von den neun möglichen Punkten wurden zuletzt nur zwei eingespielt. Das lag vor allem an der schwachen Defensive, die sich im Vorjahr noch als Erfolgsgarant erwiesen hatte. Barcelona spielt unter Trainer Ernesto Valverde keinen Zauberfußball mehr, sicherte sich dank Effizienz und stabiler Hintermannschaft aber den Meistertitel. Doch nun ist Abwehrchef Gerard Piqué alles andere als in Hochform, nach sieben Runden stehen acht Gegentore zu Buche, so viele wie seit 13 Jahren zu diesem Zeitpunkt nicht mehr. In der Vorsaison waren es gerade einmal zwei gewesen.

Vor dem Duell mit Tottenham aber schwelgt der Klub in Erinnerungen an große Zeiten. Weil sich die Eröffnung der neuen Spurs-Arena an der White Hart Lane verzögert, wird heute im Wembley Stadion gespielt. Dort, wo Barcelona 2011 mit einem fulminanten 3:1 über Manchester United die Champions League gewann und wo der damalige United-Coach Alex Ferguson erklärte, er habe noch keine Mannschaft so Fußball spielen gesehen wie diese Truppe von Pep Guardiola. Seither hat Barça nur noch einmal in der Königsklasse triumphiert (2015).

Gegner beim Messi-Debüt

Zumindest der Auftakt fiel heuer standesgemäß aus, mit drei Toren hat Messi die PSV Eindhoven im Alleingang vom Platz geschossen (4:0). Wie Messi spielte auch Pochettino als Jugendlicher für die Newell's Old Boys in Argentinien. Als Messi im Oktober 2004 beim Auswärtsspiel gegen Espanyol sein Profidebüt im Barcelona-Trikot gab – der damals 17-Jährige wurde in der 82. Minute eingewechselt –, verteidigte auf der Gegenseite der 15 Jahre ältere Pochettino.

Beinahe wären sie Teamkollegen geworden. Weil Barcelona 2005 sein Legionärskontingent bereits ausgeschöpft hatte, war Messi kurz davor, für ein Jahr zum Stadtrivalen ausgeliehen zu werden. Heute sagt Pochettino: „Für mich ist Messi noch immer der beste Spieler der Welt, und er wird es auch sein, bis er zurücktritt.“

("Die Presse", Print-Ausgabe, 03.10.2018)