Strafe für Juventus nach rassistischen Fan-Gesängen

Der Verein muss nach dem Spiel am vergangenen Samstag gegen Napoli (3:1) eine Geldstrafe von 10.000 Euro zahlen, wie die Serie A am Dienstag mitteilte. Außerdem bleibt ein Teil des Stadions beim Heimspiel am 20. Oktober gegen Genoa geschlossen.

Anhänger des Clubs hatten beim Spiel gegen Napoli beleidigende Gesänge gegen Neapolitaner und den senegalesischen Fußballer Kalidou Koulibaly angestimmt. Gegen Turin wurden schon mehrmals Geldstrafen wegen diskriminierender Gesänge verhängt. Auch Napoli wurde mit einer Geldstrafe von 15.000 Euro belegt, weil einer ihrer Fans eine Sitzschale auf Juve-Anhänger geworfen hatte.

(APA)