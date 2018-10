Dortmunds unendliche Moral bringt Last-Minute-Sieg gegen Augsburg

Dortmund. Borussia Dortmund hat in der siebenten Bundesligarunde einen spektakulären Sieg gefeiert. Der BVB setzte sich zu Hause gegen Augsburg mit 4:3 durch, den entscheidenden Treffer erzielte Neuzugang Alcácer aus einem Freistoß in der 96. Minute.

Die Gäste aus Augsburg waren mit 1:0 und 2:1 in Führung gelegen, kamen durch ÖFB-Teamspieler Gregoritsch in der 87. Minute auch zum zwischenzeitlichen 3:3-Ausgleich, der jedoch nicht über die Zeit gerettet werden konnte. Dortmund verteidigte damit unabhängig von den übrigen Ergebnissen die Tabellenführung und hält nach sieben Spielen bei bereits 23 erzielten Toren.

Schalke meldete sich nach katastrophalem Saisonstart nun auch in der Bundesliga endgültig zurück. Wenige Tage nach dem Sieg in der Champions League bei Lok Moskau gewannen die Knappen in Düsseldorf mit 2:0. Auch ÖFB-Stürmer Burgstaller konnte seinen Teil dazu beitragen, er steuerte den zweiten Treffer bei. Schalke verließ damit die Abstiegsränge.

Hannover entschied den Krisengipfel gegen Stuttgart mit 3:1 für sich, den Schwaben nutzte dabei auch der Treffer von Gómez nichts. Mainz und Hertha trennten sich 0:0, womit der Rückstand der Berliner, die zuletzt mit einem Sieg über Bayern aufzeigen konnten, auf Leader Dortmund auf drei Punkte angewachsen ist. Bereits am Freitag demonstrierte Werder Bremen seine Heimstärke. Die Hanseaten besiegten Wolfsburg mit 2:0 und sind nun saisonübergreifend bereits seit 16 Ligaspielen ungeschlagen. Wolfsburg hingegen wartet bereits seit fünf Ligaspielen auf einen Sieg, steht aber immer noch im Tabellenmittelfeld. ?

("Die Presse", Print-Ausgabe, 07.10.2018)