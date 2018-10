Österreichs U21 steht im Play-off der EM-Qualifikation

Österreichs U21-Fußball-Nationalteam hat sich die Chance auf die erstmalige Teilnahme an einer EM-Endrunde erarbeitet. Mit einem 3:2 (1:1) gegen den direkten Konkurrenten Russland fuhr die Elf von Trainer Werner Gregoritsch am Dienstag den erhofften Sieg im Gruppenfinale ein. Die Österreicher mussten danach etwas warten, ehe klar war, dass der Platz im Play-off der vier besten Zweiten fixiert war.

Der Sieg über Russland war hart erkämpft. Empoli-Stürmer Arnel Jakupovic erzielte in der 75. Minute nur kurz nach seiner Einwechslung den entscheidenden Treffer. Adrian Grbic (13.) und Hannes Wolf (48.) hatten die Österreicher vor 1.200 Zuschauern in der NV-Arena von St. Pölten zweimal in Führung gebracht. Fedor Tschalow (15., 52.) gelang für die Gäste zweimal fast postwendend der Ausgleich.

Als Gruppensieger hatte sich bereits vor den Abschlussspielen Serbien gekürt. Die vier besten Zweiten der neun Pools stehen im Play-off, in dem am 12. und 20. November zwei weitere EM-Tickets für das Turnier 2019 ausgespielt werden. Die Auslosung erfolgt am kommenden Freitag in Nyon. Griechenland und Polen standen als mögliche Gegner bereits fest.

(APA)