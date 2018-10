Ronaldos erster Gegenangriff

Manchester. Es ging bei seiner Rückkehr nach Manchester also doch nicht nur um Tore, seine Erinnerungen an „Old Trafford“, seine Erfolge. Nein, Cristiano Ronaldo musste sich vor dem Champions-League-Spiel mit Juventus gegen die „Red Devils“ auch aus ganz anderen Gründen verteidigen. Denn erstmals äußerte er sich direkt vor Journalisten zu dem gegen ihn erhobenen Vergewaltigungsvorwurf.

„Natürlich werde ich in dieser Situation nicht lügen“, beteuerte der 33-jährige Fußballstar. „Die Wahrheit kommt immer zuerst.“ Was denn seine Gedanken zum „Fall Mayorga“ seien? Der Portugiese blickt in den Saal: „Meine Anwälte sind sehr zuversichtlich, und natürlich bin ich es auch. Das Wichtigste ist, ich genieße den Fußball, ich genieße mein Leben. Für den Rest habe ich Menschen, die sich um mein Leben kümmern.“ Zuvor hatte Ronaldo bereits via Twitter erklärt, ein „reines Gewissen“ zu haben und die von der Amerikanerin Kathryn Mayorga erhobenen Vorwürfe durch seine Anwälte zurückweisen lassen.

Erneute Ermittlungen in Las Vegas

Die 34-Jährige hatte in einem „Spiegel“-Bericht angegeben, sie sei dem ehemaligen Profi von Manchester United und Real Madrid am 12. Juni 2009 in einem Nachtklub in Las Vegas begegnet. In dem Bericht erhebt sie den Vorwurf der Vergewaltigung. Ihr Anwalt Leslie Stovall soll bei einem Gericht in Las Vegas bereits eine Zivilklage eingereicht haben. Ronaldos Anwalt Peter Christiansen hatte zuletzt erklärt, was 2009 während des Treffens mit Mayorga passiert sei, sei einvernehmlich geschehen. Die Polizei von Las Vegas ermittelt seit September wieder wegen eines Notrufs in der fraglichen Nacht. Es handle sich um einen sexuellen Übergriff, mehr wurde nicht bekannt.

Just im Hexenkessel der türkischen Metropole Istanbul versucht am Mittwoch Schalke 04 den Weg aus der Krise finden. Vor dem Spiel bei Galatasaray türmen sich aber die Probleme. Die Königsblauen traten die Reise an den Bosporus nicht nur mit der Hypothek der sechsten Bundesliganiederlage, sondern auch ohne Stammkeeper Fährmann und Abwehrchef Naldo an. Beide prominenten Ausfälle kommen zur Unzeit.

Die generellen Probleme des in der Liga bereits auf Rang 16 abgestürzten Traditionsklubs sind fast schon erdrückend. Selbst die Pflichtspielsiege gegen Mainz (1:0), Moskau (1:0) oder Düsseldorf (2:0) gaben der verunsicherten Elf weiterhin keinen Halt. Das 0:2 gegen Werder Bremen deckte die Schwächen erneut schonungslos auf. Vor allem die extrem magere Ausbeute von fünf Toren in acht Partien bereitet im Ruhrpott gehörig Sorgen. „Das ist derzeit unser Hauptproblem“, räumte ÖFB-Stürmer Guido Burgstaller ein. „Wenn du kein Tor schießt, kannst du nicht gewinnen.“ Er sagte es selbstkritisch. Der Österreicher traf bisher nur einmal. „Wir wissen, was uns erwartet. Wir wollen einen großen Schritt machen.“

Die Konstellation in Gruppe D: Nach zwei Spielen stehen Porto und Schalke mit je vier Zählern punkt- und torgleich an der Spitze vor Galatasaray und Lok Moskau.

Programm Champions League 3. Runde

Gruppe A: Club Brügge – Monaco (18.55, live DAZN), Dortmund – Atlético Madrid (21.05 Uhr, live Sky Sport Austria)

Gruppe B: PSV Eindhoven – Tottenham, Barcelona – Inter Mailand (je 21 Uhr, live DAZN)

Gruppe C: Liverpool – Roter Stern Belgrad, Paris St. Germain – SSC Napoli (je 21 Uhr, live DAZN)

Gruppe D: Galatasaray Istanbul – Schalke (Schöpf, Burgstaller), Lok Moskau – FC Porto (je 21 Uhr, live DAZN)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 24.10.2018)