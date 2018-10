Champions League: Zwischen Königsklasse und Tennisrevolution

Barcelona/Wien. Mehr denn je würde der FC Barcelona einen Abwehrchef in Bestform benötigen. Sechs Partien in Folge hat der spanische Meister nun mindestens ein Tor kassiert, die Innenverteidiger Samuel Umtiti und Thomas Vermaelen sind nach wie vor verletzt. Für das Champions-League-Heimspiel gegen Inter Mailand, zugleich das Spitzenduell in Gruppe B, fällt auch noch Torgarant Lionel Messi (Unterarmbruch) aus. Umso wichtiger wäre es also, gegen die Italiener die Null zu halten (21 Uhr, live, Dazn).

Ob sich Barça-Abwehrchef Gerard Piqué aber vollends auf den Fußball konzentrieren kann, ist fraglich. An Ablenkungen hat es dem 31-jährigen Spross aus Barcelonas Bürgertum nie gefehlt, weder als Twen mit Modelvertrag noch als Wortführer der katalanischen Unabhängigkeit. Auch nicht als Geschäftsmann, der Brillen, Isodrinks und Bioburger an den Mann bringt und mit Mark Zuckerberg beim Abendessen sitzt.

Nun aber hat sich Piqué des Davis Cups, des Traditionsbewerbs im Männertennis, angenommen und sich damit wohl etwas zu weit aus dem Fenster gelehnt. Seine Investorengruppe Kosmos hat den Tennisweltverband mit drei Milliarden Dollar für 25 Jahre geködert, von 18. bis 24. November 2019 wird der Länderkampf im neuen Format in Madrid erstmals über die Bühne gehen.

Um die Werbetrommel zu rühren und Topspieler für die Premiere zu gewinnen, ist Piqué omnipräsent. In der Länderspielpause – im Sommer hatte der Weltmeister von 2010 seinen Rücktritt aus dem Nationalteam erklärt – war er beim Tennisturnier in Shanghai, danach sprach er gemeinsam mit der Madrider Bürgermeisterin in der spanischen Hauptstadt. „Wir wollen ein gutes Bild in der Tenniswelt abgeben. Wir sind hier, um zu helfen“, erklärte er. Der neue Davis Cup werde „eine magische Woche“ werden.

Roger Federers Machtwort

Die Tennisstars sind weniger erfreut. Während Rafael Nadal vom Event in seiner Heimat durchaus angetan scheint, sieht die restliche Weltspitze nicht nur den Spieltermin am Ende einer kräftezehrenden Saison kritisch. Dass mit Piqué ein aktiver Fußballprofi meint, eine andere Weltsportart umbauen zu müssen, stößt vielen sauer auf. Es sei schon seltsam, dass jemand von außen so in die Tenniswelt eindringe, meinte niemand Geringerer als Roger Federer, dessen Wort im Tennissport praktisch Gesetzesrang hat. „Er muss sehr aufpassen, der Davis Cup kann nicht der Piqué Cup werden.“

Auch bei Piqués Arbeitgeber Barcelona regt sich Unmut. Schließlich war es auch seine Produktionsfirma, die eine ganze Dokumentation über Antoine Griezmann drehte, an dessen Ende sich der französische Starstürmer gegen Barça und für den Verbleib bei Atlético Madrid entschied. Die Fans aber lieben Piqué, auch weil er gern in Richtung Erzrivale Real Madrid feuert und seine Ehefrau, Shakira, für Glamour sorgt. Er ist sogar als künftiger Klubpräsident im Gespräch. „Wir werden sehen“, sagt Piqué. „Ich müsste zu diesem Zeitpunkt motiviert sein.“ (joe)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 24.10.2018)