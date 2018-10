United feiert Ronaldo

Manchester. Für einen kurzen Moment wirkte Cristiano Ronaldo sentimental, als er unter dem Applaus und den lauten „Ronaldo“-Gesängen der Manchester-United-Fans den Rasen des Old Trafford verließ. Der Portugiese bedankte sich und signalisierte mit einer Geste, dass der Klub, für den er von 2003 bis 2009 gespielt hatte, immer noch einen Platz in seinem Herzen hat. Für die Fans war seine Rückkehr mit Juventus Turin, das die Champions-League-Partie 1:0 gewann, eine schmerzhafte Erinnerung an bessere Zeiten.

Vor der Partie hatte Ronaldo erklärt, er werde sich von den Vergewaltigungsvorwürfen nicht aus der Ruhe bringen lassen. Schon zuvor hatte er die Anschuldigungen zurückgewiesen. Dennoch blieb der Offensivstar unter seinen Möglichkeiten. Den Angriff, der in der 17. Minute zum entscheidenden Treffer von Paulo Dybala führte, leitete der 33-Jährige zwar ein. Aber auffällig war er für seine Verhältnisse nicht. „Die wirkliche Starattraktion war größer als er“, resümierte der „Telegraph“. „Es war eine vollendete Juventus-Mannschaft, die ihren Gegner überlistet und überspielt hat.“

Ähnlich sah es United-Coach José Mourinho. „Ich muss zugeben, dass Juventus auf einem anderen Level ist, und wenn die Leute das nicht akzeptieren wollen, ist das ihr Problem.“ Vor allem die Juve-Verteidiger Giorgio Chiellini und Leonardo Bonucci brachten den Trainer ins Schwärmen. „Herr Bonucci und Herr Chiellini könnten an der Universität Harvard lehren, was einen guten Innenverteidiger ausmacht“, scherzte er.

Als Gästefans den Starcoach während des Spiels verhöhnten, reagierte Mourinho hingegen humorlos. Mit drei Fingern erinnerte er die Anhänger der Bianconeri, dass er 2010 mit Inter Mailand das Triple aus Meisterschaft, Pokal und Champions League geholt hatte. Das ist Serienmeister Juve bisher noch nicht gelungen.

Mit neun Punkten aus drei Spielen sind Ronaldo und Co. in der Königsklasse aber auf Achtelfinalkurs, Man United hat als Gruppenzweiter erst vier Punkte. Ronaldo selbst machte nach Abpfiff schnell noch einen Fan glücklich. Der junge Mann hatte den Platz gestürmt, war aber gefasst worden. Ronaldo schritt ein und schoss ein Selfie mit ihm. (red.)

CHAMPIONS LEAGUE 3. SPIELTAG

Gruppe E: AEK Athen – Bayern (Alaba Ersatz) 0:2, Ajax (Wöber Ersatz) – Benfica Lissabon 1:0.

Gruppe F: Hoffenheim (Grillitsch spielte durch) – Olympique Lyon 3:3, Schachtar Donezk – Man City 0:3.

Gruppe G: Real Madrid – Viktoria Pilsen 2:1, AS Roma – ZSKA Moskau 3:0.

Gruppe H: Young Boys Bern (Schick Ersatz) – Valencia 1:1, Manchester United – Juventus Turin 0:1.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 25.10.2018)