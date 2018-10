Leicester City: Helikopter des Besitzers nahe Stadion abgestürzt

Tragödie nach dem Fußballspiel: In unmittelbarer Nähe des King Power Stadions des englischen Fußballklubs Leicester City ist am Samstagabend der Helikopter des Vereinsbesitzers abgestürzt. Nach Angaben des britischen Senders BBC sollen sich fünf Personen, darunter der aus Thailand stammende Milliardär Vichai Srivaddhanaprabha und seine Tochter, an Bord befunden haben.

Der Sender berief sich dabei auf der Familie nahe stehende Quellen. Polizei und Rettungsdienste wollten sich bis zum frühen Sonntagmorgen nicht äußern. Zu möglichen Überlebenden gab es vorerst ebenfalls keine gesicherten Informationen.

Leicesters Feuerwehrchef Andrew Brodie sprach zwar von einem "ernsten und tragischen" Unfall, machte aber unter Hinweis auf Familien, Freunde und Vereins-Fans keine Angaben zu Zahl oder Namen der Opfer.

Augenzeugen: Plötzlicher Stillstand des Heckrotors

Dem Sender Sky News berichteten Augenzeugen von einem riesigen Feuerball, auf Bildern war ein Feuer auf dem Parkplatz zu sehen. Der Hubschrauber war demnach kurz zuvor im Stadion gestartet. Augenzeugen berichteten von einem plötzlichen Stillstand des Heckrotors, woraufhin sich die Maschine wie ein Kreisel gedreht habe und unkontrolliert abgestürzt sei. Einer der ersten am Unglücksort sei Leicesters Torhüter Kasper Schmeichel gewesen, sagten sie gegenüber dem Sender BBC.

(APA/Reuters)