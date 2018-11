Arsenal: Ein Erfolgslauf auf dem Prüfstand

London. Diese Siegesserie hat etwas Tückisches an sich. In die Saison gestartet ist Arsenal zwar mit zwei Niederlagen (gegen Manchester City und Chelsea), danach aber folgten zwölf Siege und ein Remis. Seit 18. August sind die Londoner also ungeschlagen, liegen auf Platz vier der Premier League und sind in der Europa League längst auf Kurs in Richtung K.-o.-Phase. Dort hießen die Gegner allerdings Worskla Poltawa, Qarabağ Ağdam und Sporting Lissabon, und auch in der englischen Liga war der Spielplan nach dem gnadenlosen Auftakt ein relativ harmloser. Zeit also, um herauszufinden, wie gut die Truppe von Coach Unai Emery wirklich ist.

Der Prüfstein heißt Liverpool, die Mannschaft von Jürgen Klopp hat vor dem Gastspiel in London (18.30 Uhr, live, Dazn) in der Liga noch nie verloren, ihre Defensive hat in zehn Runden nur vier Gegentore zugelassen. Ein richtiger Test für den Arsenal-Angriff, der dank der Topscorer Alexandre Lacazette und Pierre-Emerick Aubameyang seit der Auftaktniederlage gegen Manchester City in jeder Ligapartie zumindest zwei Treffer erzielt hat. Einzig die Abwehr erwies sich wenig sattelfest. Bevor nun Liverpools Sturmduo Mo Salah und Sadio Mané wartet, wurde erst zwei Mal zu null gespielt.

Auf und Ab bei Özil

Trainer Emery will Arsenal nach fast 22 Jahren unter Arsène Wenger seine eigene Handschrift verpassen. Geordneter Spielaufbau hat unter dem Spanier an Bedeutung gewonnen, ebenso das Pressing. Sinnbildlich dafür steht der von Sampdoria Genua geholte Lucas Torreira, 22. Der Uruguayer verleiht dem Mittelfeld Stabilität und harmoniert im Angriff bestens mit Lacazette und Aubameyang.

Nur hinter Mesut Özil steht ein Fragezeichen. Gerade hat der Spielmacher gegen Leicester (3:1) noch seine beste Leistung gezeigt, ehe er vergangene Woche bei Crystal Palace (2:2) völlig lustlos spielte und ausgewechselt wurde. (joe)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 03.11.2018)