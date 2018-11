Ivanschitz beendet Karriere

Wie der 35-jährige Burgenländer via Aussendung bekanntgab, ziehe er nach 19 Profijahren den Schlussstrich. Ivanschitz war nach dem Ende seines letzten Engagements bei Viktoria Pilsen im Sommer 2018 ohne Verein gewesen.

Der Mittelfeldakteur spielte für sieben verschiedene Clubs in sechs Ländern. Die meisten Pflichtpartien (177) bestritt er für Rapid, wo er 2000 mit 16 Jahren sein Bundesligadebüt gab. Es folgten Engagements bei RB Salzburg, Panathinaikos Athen, Mainz 05, Levante UD, Seattle Sounders und Pilsen. Mit Rapid und Salzburg holte er den Meistertitel in Österreich, mit Seattle 2016 in den USA und nach Kurzeinsätzen für Pilsen in der Vorsaison auch in Tschechien.

(APA)