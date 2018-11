Russischer Monaco-Boss festgenommen

Demnach sei der Multimillionär am Dienstag in Monaco in Gewahrsam genommen worden sein, wie unter anderem die französische Zeitung "Le Monde" berichtete. Ermittler hätten demnach sein Haus durchsucht.

Rybolowlew sei auch am Nachmittag noch nicht auf freien Fuß gekommen, hieß es. Die Nachrichtenagentur AFP schrieb, dass der Anwalt des Multimillionärs die Festnahme bestätigt habe.

Nach Informationen mehrerer Medien steht die Durchsuchung im Zusammenhang mit seinem Verfahren gegen einen Kunsthändler. Rybolowlew hatte diesem vorgeworfen, ihm Meisterwerke zu viel zu hohen Preisen verkauft zu haben und ihn angezeigt. Es handelt sich dabei um eine weitverzweigte Justizaffäre, die in den Medien gelegentlich "MonacoGate" genannt wurde.

